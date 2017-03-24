Житомирщина цьогоріч висадить 10-у частину загальноукраїнського обсягу відтворення лісів

На Житомирщині уже створено майже 4 тисячі гектарів лісу. Проте весняне садіння лісу ще триває, тим паче, що погодні умови цілком дозволяють це робити, повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Загалом же в цьому році лісівники області планують створити ліси на площі 5,3 тисячі гектарів. Нагадаємо, що за словами т.в.о. голови Дежлісагентства України Христини Юшкевич, в Україні обсяг відтворення лісів у 2017 році становитиме понад 50 тисяч га. Таким чином, Житомирщина висадить десяту частину.
Білокоровицький, Радомишльський, Словечанський лісгоспи та Народицький і Овруцький спецлісгоспи весняні лісокультурні роботи уже завершили. За кілька днів закінчать садіння і Малинське лісове господарство та Лугинський держлісгосп АПК.
До лісовідновлювальних робіт активно долучається учнівська молодь. Так, тільки за один день в Житомирському лісгоспі школярі висадили майже 7 тисяч саджанців, в Городницькому – 6 тисяч, в Овруцькому – 5 тисяч.
Загалом майже 24 мільйони саджанців лісоутворюючих порід, вирощених в теплицях та розсадниках підприємств, висадили на лісові ділянки з початку весни.