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Житомирщина цьогоріч висадить 10-у частину загальноукраїнського обсягу відтворення лісів

Житомирщина цьогоріч висадить 10-у частину загальноукраїнського обсягу відтворення лісівНа Житомирщині уже створено майже 4 тисячі гектарів лісу. Проте весняне садіння лісу ще триває, тим паче, що погодні умови цілком дозволяють це робити, повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.

Загалом же в цьому році лісівники області планують створити ліси на площі 5,3 тисячі гектарів. Нагадаємо, що за словами т.в.о. голови Дежлісагентства України Христини Юшкевич, в Україні обсяг відтворення лісів у 2017 році становитиме понад 50 тисяч га. Таким чином, Житомирщина висадить десяту частину.

Білокоровицький, Радомишльський, Словечанський лісгоспи та Народицький і Овруцький спецлісгоспи весняні лісокультурні роботи уже завершили. За кілька днів закінчать садіння і Малинське лісове господарство та Лугинський держлісгосп АПК.

До лісовідновлювальних робіт активно долучається учнівська молодь. Так, тільки за один день в Житомирському лісгоспі школярі висадили майже 7 тисяч саджанців, в Городницькому – 6 тисяч, в Овруцькому – 5 тисяч.

Загалом майже 24 мільйони саджанців лісоутворюючих порід, вирощених в теплицях та розсадниках підприємств, висадили на лісові ділянки з початку весни.
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