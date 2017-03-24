Олег Антонюк йде з посади начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області

Останнім часом ходить багато чуток щодо моєї особистості, як начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області. Хочу повідомити вас, що мною прийнято рішення та подано заяву до Державного агентства автомобільних доріг України про звільнення за власним бажанням.
Висловлюю щиру вдячність тим, хто мене підтримував та тим, хто мене об’єктивно критикував, оскільки це стимулювало мене вирішувати найскладніші питання та ставити перед собою нові цілі та задачі.
Незважаючи на певні труднощі, які є у дорожній галузі, вважаю, що нам разом вдалось зробити хоч і невеликий, але крок вперед на шляху до відновлення мережі автомобільних доріг загального користування області.
У 2016 році було розпочато поточний, капітальний ремонти та будівництво низки об’єктів: це міст в селі Рижани через річку Ірша, поточний ремонт автомобільної дороги М-21 Житомир-Могилів-Подільський, Т-06-14 (південний обхід Житомира), капітальний ремонт окремих ділянок Р-49Васьковичі-Шепетівка, виконаноповне відновлення двох мостів на автомобільній дорозі державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (в селахКарвинівка та Рудня-Пошта), проведено реконструкцію мосту в селі Старики. Завершуються роботи на шляхопроводі через залізницю (шлях М-21 у селі Осикове). Влаштовано зовнішнє освітлення загальною протяжністю 9,6 кілометрів на 3-х аварійно-небезпечних ділянках автодороги М-21 (поблизу сіл Рея, Осикове та відрізок дороги на перехрестіміж селами Гальчин та Агатівка), яке повинно запрацювати в першій половині квітня 2017 року. Майже завершені роботи з влаштування освітлення в селі Хажин із застосуванням енергозберігаючих технологій.
Житомирська область на даний час займає одну з лідируючих позицій по темпам виконання ямкового ремонту.
Перераховувати можна багато, але в той же час я усвідомлено розумію, що цього вкрай недостатньо, щоб привести дороги загального користування до належного стану. Для цього потрібні постійна й наполеглива праця та належний рівень фінансування.
Тому щиро хочу побажати своїм наступникам успіхів в цій непростій справі на благо шляхів Житомирщини.
Олег Антонюк