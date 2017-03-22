Прокурор Житомирщини взяв на контроль виплату 55 тис грн заборгованої зарплати двом жителькам м.Новоград-Волинського

Прокурор Житомирської області Любомир Війтович здійснив виїзд до м. Новоград-Волинського, де у місцевій прокуратурі провів особистий прийом громадян, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Одними із перших на прийом до прокурора області звернулися дві жительки м. Новоград-Волинського, колишні працівниці ПАТ «Новоград-Волинський м’ясокомбінат», які поскаржилися на те, що протягом декількох років не можуть одержати заборгованість (відповідно, 27 та 28 тис грн) із заробітної плати.
«Не дивлячись на те, що є рішення суду, яке перебуває на виконанні у відділі державної виконавчої служби, працівники підприємства дотепер не одержали десятки тисяч чесно заробленої зарплати. Ймовірно, для підприємства майже 30 тис грн – то не сума, але для сімейного бюджету це важливий дохід. Особливо, коли необхідно забезпечувати виховання та навчання дітей», - висловив свою позицію прокурор області Любомир Війтович.
Керівник відомства принципово поставився до зарплатних боргів та вирішення цього питання взяв на особистий контроль.
На прийом до прокурора області зі своїми проблемами та скаргами звернулися й інші жителі м. Новоград-Волинського.
Зокрема, одна із заявниць поскаржилася на формальний підхід та тяганину під час розслідування смерті сина у кримінальному провадженні, яке неодноразово закривалося та скасувалися постанови про його закриття.
З аналогічною скаргою щодо неналежного досудового розслідування органами поліції у кримінальному провадженні за фактом загибелі неповнолітнього сина звернулася на прийом до прокурора області ще одна місцева жителька.
Питання стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, що розслідуються місцевими органами поліції – одне із найчастіших, на які скаржаться заявники під час особистого прийому. Лише цього разу на неналежне досудове розслідування прокурору області поскаржилися четверо громадян.
Зважаючи на це, керівник відомства дав вказівку керівнику місцевої прокуратури активізувати досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях та доповісти про результати вжитих заходів.
Заяви інших громадян стосувалися таких особистих питань, як викрадення коштів із вкладу сина, розміщеному в одному із місцевих відділень банківської установи, порядку прийняття спадщини тощо.
Усі громадяни, що звернулися на особистий прийом, Любомиром Війтовичем були уважно вислухані, належним чином прийняті їхні скарги та заяви до розгляду, по окремих питаннях надано роз’яснення вимог чинного законодавства.