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Комунальні підприємства міста продовжують весняне прибирання

У Житомирі тривають заходи щодо поліпшення благоустрою та санітарно-екологічного стану міських територій, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Комунальні підприємства міста продовжують весняне прибирання
«Прибирання кожної вулиці здійснюється вже втретє. Сьогодні погодні умови дозволяють залучити на дороги пилососи таким чином пришвидшити виконання робіт», – розповідає начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун.

Загалом, до прибирання в місті залучили 40 працівників, працює 4 навантажувачі, 16 вантажних автомобілів та 2 одиниці спецтехніки «Джонсон».

Протягом дня, 22 березня, прибиратимуть вулиці:

- вул. Пушкінська (від Старого бульвару до вул. Адмірала Щастного) - одна сторона,
- вул. Любарська,
- вул. Велика Бердичівська,
- вул. Київська,
- вул. Перемоги,
- вул. Чуднівська,
- вул. Князів Острозьких,
- вул. Довжненка,
- вул. М. Грушевського (від вул. Покровської до проспекту Незалежності) - одна сторона,
- вул. Вільський шлях (від майдану Визволення до вул. Індустріальна) - одна сторона,
- майдан Соборний.

Також, 22 березня, фахівці КП «Управління автодорожніх шляхів» здійснюють асфальтування аварійних вибоїн по вул. Велика Бердичівська.

«Зараз проводяться роботи по санітарному утриманню, тобто прибирання дорожнього змету та сміття. Задля того, щоб забезпечити безпечне пересування для водіїв, проводиться асфальтування аварійних глибоких ям, пізніше буде проводитися фрезерування покриття і виконання асфальто-бетонних робіт», - повідомив головний інженер КП «Управління автодорожніх шляхів» Віталій Губар.

Крім того, працівники КП «Зеленбуд» сьогодні зрізають та кронують дерева по вул. І. Сльоти та на території Житомирського екологічного ліцею № 24.

За словами начальника управління комунального господарства міської ради Олександра Марцуна прибирання відбувається недостатньо оперативно через нестачу працівників та техніки, а також наголосив на тому, що КП «Управління автомобільних шляхів» забезпечене кадрами не у повному обсязі.
Комунальні підприємства міста продовжують весняне прибирання
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