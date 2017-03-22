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У Житомирі представників ОТГ вчили вишукувати додаткові фінансові можливості для розвитку громади

У Житомирі представників ОТГ вчили вишукувати додаткові фінансові можливості для розвитку громадиСемінар-тренінг "Фінансова прозорість об’єднаних громад" є частиною всеукраїнського однойменного проекту, який реалізує Міжнародний центр перспективних досліджень за підтримки Посольства Нідерландів (програма MATRA). Основна мета проекту – сприяти підвищенню рівня економічної спроможності об’єднаних громад. До участі у семінарі долучилися не лише представники громад і місцевого самоврядування, а й громадські активісти та бізнес-структури. Разом з експертами проекту вони обговорювали проблемні моменти і можливості, які дає фінансова децентралізація, а також шукали шляхи залучення додаткових фінансових ресурсів до бюджетів об’єднаних громад. Говорить директор економічного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень Ангела Бочі:

"Те, що дається зараз законодавством, ми розуміємо, що це для місцевого самоврядування надто мало з огляду на ті повноваження, які їм передаються. Тобто грошей не вистачає завжди, завжди хочеться більше. Тому ми будемо намагатися зараз розказати, як виживати в цих умовах. Будемо розповідати про можливості залучення – які існують проекти міжнародної технічної дороги, як органи місцевого самоврядування можуть долучатися до подання грантових різноманітних заявок, як неурядові громадські організації можуть працювати на цьому полі. І взагалі, ознайомити, які існують можливості".

Питання, які піднімаються на семінарі, будуть корисні як для практиків, котрі вже розпочали і активно працюють в статусі об’єднаної територіальної громади, так і для тих, хто тільки планує ці кроки, каже експертка проекту з питань бюджету та управління Тетяна Овчаренко:

"Що таке бюджет, як його скласти, які документи використовувати, як оптимізувати доходи, як зменшити видатки. Плюс – деякі практичні питання: як застосовувати матеріали та накази, які регламентують застосування програмно-цільового методу. А що стосується фінансової прозорості, то тут є кілька механізмів. Треба, щоб було видно, звідки і скільки коштів прийшло і куди їх витратили. На семінарі ми поговоримо про те, як цієї прозорості досягти".

Відзначимо, що Житомир став другим за рахунком містом, куди завітали експерти проекту "Фінансова прозорість об’єднаних громад". Перед тим аналогічний семінар відбувся в Івано-Франківську. Загалом, організатори планують провести тренінги з фінансової грамотності в усіх 24 регіонах нашої країни.

103fm.com.ua
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