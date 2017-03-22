У Житомирі оперативники «на гарячому» затримали автозлодіїв

Працівники підрозділу кримінальної поліції затримали двох рецидивістів під час їх спроби викрасти з чужої ВАЗівки акумулятор та сумку.
Ще одного серійного автозлодія поліцейські викрили у ході розслідування крадіжки із сушки багатоповерхівки, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Надвечір 21 березня оперативники Управління карного розшуку ГУНП та Житомирського відділу поліції, відпрацьовуючи вулиці обласного центру, помітили, як двоє молодиків вовтузяться біля автівки ВАЗ 2106 на парковці по вул. Небесної Сотні. Їх поведінка насторожувала. Чоловіки швидко відкрили дверцята машини і поки один нишпорив по салону, інший відкрив капот і зняв акумуляторну батарею.
З цим вони і були затримані оперативниками поліції. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію. Затриманими виявилися 30-ти та 32-річні житомиряни. Невдовзі з’явився і власник ВАЗівки, неприємно вражений спробою крадіжки з його автівки.
– Затримані вже відомі працівникам поліції, адже обидва чоловіки неодноразово раніше потрапляли в їх поле зору і притягувалися до кримінальної відповідальності. Старший з них нещодавно був викритий у низці крадіжок і шахрайствах і нині триває судовий розгляд цих злочинів. Молодший кілька років тому судимий за грабіж, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.
Відомості за вказаною подією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 ч.2 ст.185 (Замах на крадіжку) ККУ.
Чоловіки затримані за ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині їх перевіряють на причетність до інших подібних злочинів у Житомирі.
Того ж дня поліцейські викрили ще одного серійного автозлодія. 38-річного раніше судимого жителя обласного центру було доставлено до Житомирського відділу поліції для відібрання пояснень. У поліцейських були обґрунтовані підозри щодо його причетності до вчинення крадіжки чужих речей із сушки однієї з багатоповерхівок. У ході спілкування з чоловіком було з’ясовано, що він викрав речі щонайменше з трьох автівок житомирян.
За вказаними фактами триває розслідування кримінальних проваджень.