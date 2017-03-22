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  • 11:38 – Зі школи № 36 евакуйовано всіх учнів через знайдені боєприпаси 

Зі школи № 36 евакуйовано всіх учнів через знайдені боєприпаси

Зі школи № 36 евакуйовано всіх учнів через знайдені боєприпасиПід час ремонтних робіт, 22 березня, у підсобному приміщенні загальноосвітної школи № 36 були знайдені боєприпаси, а саме 2 гранати, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Зверення до поліції надійшло о 10:16.

Евакуацію 625 дітей та персоналу закладу розпочали до приїзду поліції та вибухотехніків. Фахівці при огляді вставновили, що це навчальні гранати, що не несуть загрози. Крім гранат знайшли ще декілька десятків патронів до малокаліберної рушниці.

На разі відомо, що в приміщенні, де знайшли боєприпаси, раніше відбувалися заняття із допризовної підготовки юнаків. Всі об’єкти знайшли під підлогою і зараз вибухотехніки продовжують пошуки.

На місце подій одразу виїхав начальник управління освіти міської ради Валентин Арендарчук.

«Всі необхідні заходи були вжиті. На місці працюють поліція, надзвичайники та вибухотехніки, аби з’ясувати всі обставини», – розповідає Валентин Арендарчук.
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