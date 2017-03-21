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Житомиряни привезли медалі з чемпіонату Вінницької області з кікбоксингу

Житомиряни привезли медалі з чемпіонату Вінницької області з кікбоксингу19 березня у вінницькому спортивному клубі "Нокаут" проходив відкритий чемпіонат Вінницької області з кікбоксингу, у якому взяла участь спільна житомирсько-донецько-бердичівська команда під керівництвом тренерів Вячеслава Гопанчука та Олега Коденського у складі 14 спорсменів, які у напруженій боротьбі вибороли 9 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороди. Цей турнір для нашої команди розглядався, як останній контрольний старт перед чемпіонатом України з кікбоксингу WАКО серед команд спортивних шкіл та клубів, який проходитиме з 6 по 9 квітня цього року у місті Бровари Київської області, пише сайт "Спортивний Житомир". Чемпіонами Вінницької області 2017 року стали:

1) Антонюк Євгеній (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);

2) Абрамович Роман (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);

3) Лазар Андрій (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);

4) Мельник Артем (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);

5) Фролов Єгор (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);

6) Сінько Артьом (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);

7) Городиський Владислав (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);

8) Аскеров Рінат (м.Курахово Донецької області, тренер Артем Дріга);

9) Гіда Владислав (м.Курахово Донецької області, тренер Артем Дріга).

Фіналісти чемпіонату:

1) Ярош Денис (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);

2) Григоренко Олексій (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);

3) Яроцький Вадим (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);

4) Волков Олександр (м.Бердичів, тренер Олег Коденський).

Бронзову нагороду виборов Іван Маслій (м.Бердичів, тренер Олег Коденський).

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