Житомиряни привезли медалі з чемпіонату Вінницької області з кікбоксингу

19 березня у вінницькому спортивному клубі "Нокаут" проходив відкритий чемпіонат Вінницької області з кікбоксингу, у якому взяла участь спільна житомирсько-донецько-бердичівська команда під керівництвом тренерів Вячеслава Гопанчука та Олега Коденського у складі 14 спорсменів, які у напруженій боротьбі вибороли 9 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороди. Цей турнір для нашої команди розглядався, як останній контрольний старт перед чемпіонатом України з кікбоксингу WАКО серед команд спортивних шкіл та клубів, який проходитиме з 6 по 9 квітня цього року у місті Бровари Київської області, пише сайт "Спортивний Житомир". Чемпіонами Вінницької області 2017 року стали:
1) Антонюк Євгеній (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);
2) Абрамович Роман (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);
3) Лазар Андрій (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);
4) Мельник Артем (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);
5) Фролов Єгор (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);
6) Сінько Артьом (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);
7) Городиський Владислав (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);
8) Аскеров Рінат (м.Курахово Донецької області, тренер Артем Дріга);
9) Гіда Владислав (м.Курахово Донецької області, тренер Артем Дріга).Фіналісти чемпіонату:
1) Ярош Денис (м.Житомир, тренер Вячеслав Гопанчук);
2) Григоренко Олексій (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);
3) Яроцький Вадим (м.Бердичів, тренер Олег Коденський);
4) Волков Олександр (м.Бердичів, тренер Олег Коденський).
Бронзову нагороду виборов Іван Маслій (м.Бердичів, тренер Олег Коденський).103fm.com.ua