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"Велика Українська Хода" дійшла до Новограда-Волинського

"Велика Українська Хода" дійшла до Новограда-ВолинськогоОрганізатором акції є військовий журналіст, учасниця революції Гідності, волонтер Катерина Валевська. Вона мандрує із державними стягами та прапорами міст у яких побувала. На кожному з них містяни, а також захисники України пишуть побажання швидшої перемоги над агресором на Сході України. У Новограді-Волинському, в міському парку культури, було розгорнуто прапори усіх міст до яких уже дійшла "Велика Українська Хода". Загальна протяжність цих стягів – близько півкілометра. У парку жителі Новограда-Волинського могли побачити знамена із різних куточків України, а також залишити побажання на прапорі свого міста. Катерина Валевська розповідає, що цією акцією, а також силою віри, думки та молитви людей, які долучаються до неї, вона намагається завершити війну на сході України, пише сайт Новоград-Волинської РДА.

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