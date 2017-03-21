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Нетверезий тест на «слабо»: один бердичівлянин опинився у лікарні, інший – у поліції

Нетверезий тест на «слабо»: один бердичівлянин опинився у лікарні, інший – у поліціїМиттєва сварка між чоловіками переросла у сперечання про рішучість у застосуванні ножа до опонента. Підґрунтям події стало надмірне вживання обома її учасниками алкоголю, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Глухої ночі 19 березня до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення лікарні 30-річного жителя райцентру. Чоловіка було доставлено до медичного закладу із ножовим пораненням у живіт. Окрім того, пацієнт перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Перевіряючи обставини отримання чоловіком травми, поліцейські з’ясували, що близько 2 години ночі у під’їзді одного з будинків міста між потерпілим і ще одним чоловіком виникла суперечка. Перед тим обидва разом пиячили у компанії інших товаришів. Тож поліція швидко встановила свідків і учасників події.

Як з’ясувалося, потерпілий образився на висловлювання свого опонента. Коли ж в руках у того з’явився розкладний ніж, чоловік заявив, що у його власника не вистачить рішучості застосувати зброю. У якийсь момент опонент таки вдарив насмішника й поцілив йому просто у живіт.

Винуватця, 27-річного місцевого жителя, поліцейські затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомив т.в.о. начальника Бердичівського ВП ГУНП Олег Хоцинський, обидва чоловіка – і потерпілий, і затриманий – раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, нині ніде не працюють.

Відомості за вказаною подією були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження.

За подібні дії чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Водночас поліцейські вкотре попереджають про трагічні ситуації, які виникають внаслідок зловживання алкоголем. Миттєві спалахи жорстокості, підкріплені значною кількістю спиртного, як правило, призводять до неконтрольованих дій, у результаті яких можна невиправдано покалічити чи позбавити життя людину й поламати власне майбутнє. Не слід забувати про це, піднімаючи чергову чарку оковитої.
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