В Бердичівському лісгоспі експериментують з новими породами

Справжнім розмаїттям лісових порід може похвалитися Бердичівський лісгосп. Адже в лісах цього господарства проростає аж 36 лісоутворюючих порід, повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
«Проте це для нас не межа, - каже головний лісничий підприємства Григорій Івасюк. – Адже маємо досить складну ситуацію зі всиханням хвойних насаджень. Соснові та ялинові ліси гинуть на очах. Отож експериментуємо з новими породами, сподіваємося, що вони у нас приживуться.
3 роки тому ми зібрали 5 кілограмів насіння ялиці білої, окремі представники якої проростають в Новочорторийському парку, що в Любарському районі. Навесні висіяли його в розсаднику того ж таки Любарського лісництва. А вже наступного року близько 5 тисяч сіянців цієї породи висадили на ділянку. Тепер спостерігаємо, як ялиця проростатиме в наших умовах. Адже цей вид в дикорослому стані поширений в Карпатах у нижній мішаній смузі лісів. Сдіваємося, що і у нас йому сподобається, бо це дерево любить багаті, добре зволожені, але не заболочені ґрунти. Росте ж у нас бук, який також найбільш поширений у Карпатах.»
Понад десять років тому із тих же таки Карпат до лісгоспу привезли саджанці дугласії. Це швидкоросле та світлолюбне хвойне вічнозелене дерево, яке відзначається високою продуктивністю. Частина висадженого прижилася, нині кілька екземплярів почали плодоносити. Проте насіння поки що не дає сходів. Лісівники все ж вірять у позитивний результат.
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Таким чином у лісгоспі планують розширювати лісове різноманіття. Додамо, що на території цього лісгоспу вже є єдина в області ділянка букового лісу віком понад 60 років.