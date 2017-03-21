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Сергій Сухомлин: «Підняття цін на електроенергію вбиває електротранспорт»

Сергій Сухомлин: «Підняття цін на електроенергію вбиває електротранспорт»У протокол п’ятого засідання Ради регіонального розвитку внесли на розгляд питання пониження вартості електроенергії для підприємств електротранспорту.

Таку пропозицію вніс Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

З 1 січня 2017 року Національно комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для підприємств електротранспорту був збільшений коефіцієнт на енергоносії. Через це вартість електроенергії для електротранспорту подорожчала у два рази.

Всі додаткові витрати лягли на місцеві бюджети.

«Підвищення цін на електроенергію для комунального електротранспорту призвело до збільшення дотацій на ТТУ до 20 мільйонів гривень в рік. Вартість експлуатації тролейбусу на 100 кілометрів стала дорожчою ніж в автобусі, - каже Сергій Сухомлин. - Якщо ми говоримо про екологію і пріоритет електротранспорту, то таке рішення є антидержавним. У зв’язку з цим я запропонував внести у протокол пониження електроенергії для підприємств електротранспорту та опрацювати їх».
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