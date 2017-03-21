Сергій Сухомлин: «Підняття цін на електроенергію вбиває електротранспорт»

У протокол п’ятого засідання Ради регіонального розвитку внесли на розгляд питання пониження вартості електроенергії для підприємств електротранспорту.
Таку пропозицію вніс Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
З 1 січня 2017 року Національно комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для підприємств електротранспорту був збільшений коефіцієнт на енергоносії. Через це вартість електроенергії для електротранспорту подорожчала у два рази.
Всі додаткові витрати лягли на місцеві бюджети.
«Підвищення цін на електроенергію для комунального електротранспорту призвело до збільшення дотацій на ТТУ до 20 мільйонів гривень в рік. Вартість експлуатації тролейбусу на 100 кілометрів стала дорожчою ніж в автобусі, - каже Сергій Сухомлин. - Якщо ми говоримо про екологію і пріоритет електротранспорту, то таке рішення є антидержавним. У зв’язку з цим я запропонував внести у протокол пониження електроенергії для підприємств електротранспорту та опрацювати їх».
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