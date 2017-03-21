На Житомирщині т.в.о. начальника відділення поліції підозрюють у привласненні майже 2 тис літрів пального

Слідчий відділ прокуратури Житомирської області, за матеріалами управління внутрішньої безпеки в області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення службовою особою одного з відділень поліції пального, виділеного ГУ Нацполіції в області для потреб поліції, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
У понеділок, 20 березня 2017 року, прокуратурою області повідомлено про підозру т.в.о. начальника відділення поліції одного з районів області у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191(привласнення майна) КК України.
Установлено, що цей «горе-керівник» неодноразово у 2016 році отримував для заправки службового транспорту відділення картки на пальне, загалом на 1800 літрів, які привласнив.
На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.