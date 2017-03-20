У Хорошівському районі «веселий» відпочинок закінчився смертю (ФОТО)

19 березня в одному з будинків с.Топорища поліцейські, прибувши за викликом, виявили чотирьох чоловіків. Господар оселі дивився телевізор в одній кімнаті, а двоє його гостей якраз з’ясовували стосунки в іншій, над тілом третього, уже мертвого, з видимими травмами голови. Такому розвитку подій передувало кількагодинне застілля, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Повідомлення до відділення поліції надійшло близько 16.00 від місцевих жителів.
Як з’ясували прибулі до села працівники слідчо-оперативної групи Хорошівського відділення, четверо чоловіків зібралися у будинку за місцем проживання одного із них, аби «відпочити». За отриманими свідченнями односельчан, єдиним відомим та доступним способом дозвілля для цих друзів було чаркування. Відтак близько 9 ранку товариші розпочали застілля однодумцями, а уже за кілька годин у ході «інтелектуальної» дискусії виявились антагоністами.
Результатом такого розвитку діалогу стала сутичка між двома з них, колишнім працівником установи виконання покарань та раніше судимим опонентом. Останній своїми аргументами обрав дерев’яну палицею, якою й наносив удари нещодавньому другу.
Двоє інших втручатись у ситуацію побоялись.
- Нині роль кожного із учасників цих подій ми встановлюємо у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, - розповів заступник начальника ГУНП в Житомирській області Валерій Бондар. – За результатами призначених експертних досліджень буде остаточно визначено кваліфікацію правопорушення.
На місці події поліцейські вилучили речові докази, що однозначно вказують на причетність до смерті 30-річного потерпілого одного із присутніх у будинку чловіків – 22-річного жителя району.
Його було затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу. Раніше парубок притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, поєднані із проникненням у житло.
Цього разу йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.
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