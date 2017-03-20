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На Житомирщине в убийстве пенсионерки полиция уличила ее внука (ФОТО)

На Житомирщине в убийстве пенсионерки полиция уличила ее внука (ФОТО)Старушку мужчина лишил жизни из-за бутылки водки, которую та отказалась ему выдать. Впоследствии душегубство попытался неудачно замаскировать под пожар. Мужчина сейчас задержан. Ему грозит немалый срок заключения, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Запах гари и дым из дома 79-летней жительницы с. Старошейки Житомирского района вечером 18 марта заметили соседи. Когда зашли к бабушке, в задымленной веранде увидели ее мертвой на скамейке у окна. В спальной комнате горели подушки, стулья и ковровое покрытие на полу. Селяне справились с опасностью самостоятельно, потушив очаг возгорания. Обо всем этом люди сообщили в полицию.

На теле погибшей видимых телесных повреждений не было, однако по заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пожилой женщины наступила в результате механической асфиксии. Также в ходе осмотра дома спасатели установили, что причиной пожара стал умышленный поджог.

– Было известно, что старушка в доме проживала одиноко. Местные жители рассказали, что в тот день к погибшей из Тернопольской области приехал ее внук, однако на момент прибытия полицейских мужчины нигде не было, - рассказал начальник Житомирского ОП ГУНП Сергей Крошко.

Среди опрошенных полицией селян нашлись и те, кто якобы видел 39-летнего мужчину и слышал от него что он, мол, задушил старушку и забрал банку с самогоном.

Уже через несколько часов правоохранители обнаружили разыскиваемого внука погибшей. Он спал нетрезвым сном в одном из домов, где выпивал с товарищем.

Придя в себя, мужчина признался в убийстве. По его словам, он праздновал с местным знакомым свой приезд. Когда же водка закончилась, отправился к своей бабушке просить самогона. Из-за категорического отказа старушки возник конфликт, в результате которого внук и лишил бабушку жизни. Скрыть совершенное душегубство хотел пожаром, который устроил в спальне. А перед тем в поисках денег выпотрошил подушки и изувечил стулья.

Действия подозреваемого следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Сейчас мужчина задержан по ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По действующему законодательству за причинение смерти бабушки внуку может грозить от 7 до 15 лет заключения.
На Житомирщине в убийстве пенсионерки полиция уличила ее внука (ФОТО)
На Житомирщине в убийстве пенсионерки полиция уличила ее внука (ФОТО)
На Житомирщине в убийстве пенсионерки полиция уличила ее внука (ФОТО)
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