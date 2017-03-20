Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:31 – У Хорошівському районі «веселий» відпочинок закінчився смертю (ФОТО) 
  • 13:01 – На Житомирщине в убийстве пенсионерки полиция уличила ее внука (ФОТО) 
  • 11:41 – У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО) 
  • 10:51 – Бойові модулі “Шквал” та “Стілет” пройшли випробування на Житомирщині 
  • 15:35 – В Коростене полицейские задержали за стрельбу в парке трех нетрезвых парней 

У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)

У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)Несподіваною виявилась зустріч з поліцейськими для двох житомирян. Молодиків, які щойно вчинили крадіжку з оселі пенсіонерки, на виході з під’їзду очікували розшуківці кримінальної поліції Житомирського відділу. Відтак намагання домушників виправдатись та приховати сліди злочину виявились марними. Усі їх дії були документально зафіксовані, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

17 березня працівники кримінальної поліції провели блискавичне затримання у дворі житомирської багатоповерхівки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Серед вилучених у молодиків речей були й гроші, понад 3800 гривень. Як з’ясувалось, саме їх вони й поцупили з квартири житомирянки.

Пообіді 70-річна пенсіонерка повернулась додому після кількагодинної відсутності. Жінка одразу помітила, що дверний замок зламаний, а двері відчинено.

- Заглянула в квартиру і жахнулася, бо там же все перевернуто, - розповідає господиня. – Я спочатку розгубилася і не знала, що робити. Аж тут сусідка каже, що біля нашого під’їзду поліція затримала якихось хлопців. Це напевно ті, що залізли до мене.

Як з’ясувалось, чоловіки легко зайшли до під’їзду, двері якого були відчинені. Під час затримання вони намагалися виправдатися, мовляв, «просто гуляли».

- Обидва чоловіка – житомиряни, віком 32 та 26 років, з кримінальним минулим, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Раніше молодики вже вчиняли крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Обох було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України чоловікам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.
У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)
У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)
У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 79
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирські поліцейські затримали злодіїв завдяки пильності громадян (ФОТО)
» У Коростені пильні сусіди затримали злодіїв та передали поліції (ФОТО)
» На Житомирщині розшуківці затримали молодиків, які крали паливо з машин далекобійників (ФОТО)
» У Житомирі розшуківці викрили двох молодиків у низці крадіжок інтернет-обладнання (ФОТО
» У Житомирі поліцейські затримали крадіїв-гастролерів
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Геннадій Зубко назвав регіони-лідери у створенні ОТГ
Посадовцям СБУ повідомлено про підозру 
Правозахисники за підтримки фонду «Відродження» запустили інформаційну кампанію проти мови ненависті
Турчинов розповів, коли розпочнеться повна транспортна блокада ОРДіЛО
Три тисячі безробітних протягом зими 2016-2017 допомагали боротись із негодою
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Україна посіла п'яте місце у світі в рейтингу з розвитку електрокарів
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+