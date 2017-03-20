У Житомирі оперативники затримали домушників на виході з обікраденої квартири (ФОТО)

Несподіваною виявилась зустріч з поліцейськими для двох житомирян. Молодиків, які щойно вчинили крадіжку з оселі пенсіонерки, на виході з під’їзду очікували розшуківці кримінальної поліції Житомирського відділу. Відтак намагання домушників виправдатись та приховати сліди злочину виявились марними. Усі їх дії були документально зафіксовані, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
17 березня працівники кримінальної поліції провели блискавичне затримання у дворі житомирської багатоповерхівки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Серед вилучених у молодиків речей були й гроші, понад 3800 гривень. Як з’ясувалось, саме їх вони й поцупили з квартири житомирянки.
Пообіді 70-річна пенсіонерка повернулась додому після кількагодинної відсутності. Жінка одразу помітила, що дверний замок зламаний, а двері відчинено.
- Заглянула в квартиру і жахнулася, бо там же все перевернуто, - розповідає господиня. – Я спочатку розгубилася і не знала, що робити. Аж тут сусідка каже, що біля нашого під’їзду поліція затримала якихось хлопців. Це напевно ті, що залізли до мене.
Як з’ясувалось, чоловіки легко зайшли до під’їзду, двері якого були відчинені. Під час затримання вони намагалися виправдатися, мовляв, «просто гуляли».
- Обидва чоловіка – житомиряни, віком 32 та 26 років, з кримінальним минулим, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Раніше молодики вже вчиняли крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Обох було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України чоловікам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.
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