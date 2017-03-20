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За минулий тиждень в області відремонтували майже 7,8 тисяч кв. м доріг

За минулий тиждень в області відремонтували майже 7,8 тисяч кв. м дорігЗа минулий тиждень на Житомирщині аварійним ремонтом відремонтували маже 7,8 тис. кв. м автошляхів загального користування. Загалом відремонтовано 11 тис. кв. м., повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

«На автомобільних дорогах державного значення аварійним ремонтом охоплено майже 7,8 тисяч кв. м пошкоджень, з них більше тисячі квадратних метрів деформацій було ліквідовано на Р-28 Виступовичі–Житомир, Н-03 Житомир–Чернівці, Р-18 Житомир–Попільня–Сквира –Володарка–Ставище», – йдеться у повідомлені.

Також в Житомирській області затверджено графіки-плани робіт, відповідно до яких підрядники проводять роботи з ямкового ремонту доріг – він публікується щодня на сайті Служби автомобільних доріг у Житомирській області.
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