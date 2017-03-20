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Бойові модулі “Шквал” та “Стілет” пройшли випробування на Житомирщині

Бойові модулі “Шквал” та “Стілет” пройшли випробування на ЖитомирщиніБойові модулі “Шквал” та “Стілет”, які призначені для озброєння глибоко модернізованої БМП спроектованої у ДП “Житомирський бронетанковий завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, пройшли порівняльні заводські випробування на одному з військових полігонів Житомирської області.

Під час випробувань фахівці ДП “Житомирський бронетанковий завод”, інших підприємств-учасників Концерну та Міністерства оборони України проаналізували точність, швидкість та ефективність роботи кожного бойового модуля. Такі випробування дозволяють обрати найкращий за всіма параметрами бойовий модуль для його подальшого використання на БМП. При цьому остаточне рішення щодо вибору належить Міноборони.

Бойовий модуль “Шквал” оснащений 30-мм гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також керованим ракетним озброєнням, яке призначене для знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км. В цей же час бойовий модуль “Стілет” оснащений гарматою ЗТМ-2, посиленим бронюванням та аналогічним комплектом озброєння.

За точність роботи бойових модулів відповідають нові цифрові прицільні комплекси OTS-20.04-01, на бойовому модулі “Шквал” та “Трек-2-01”, на бойовому модулі “Стілет”. Обидва прицільні комплекси оснащені лазерним далекоміром та тепловізором, але використовують різні алгоритми управління вогнем.

Вогневі випробування, а також інші тести, які проводяться на військових та випробувальних полігонах дозволять фахівцям Міністерства оборони України отримати всебічну інформацію для ретельного аналізу та надати перевагу одному з бойових модулів. Після прийняття Міноборони свого рішення та формування замовлення, ДК “Укроборонпром” готовий розгорнути виробництво глибоко модернізованих БМП для оснащення української армії у визначеному обсязі.

Це дозволить значно підвищити бойові можливості української армії, яка отримає фактично нову БМП, оснащену сучасним цифровим комплексом керування вогнем, з потужним арсеналом озброєння та є складовою глибокої модернізації БМП, шляхом встановлення двигуна Deutz, підвищення захисту та засобами маскування, в тому числі і у інфрачервоному діапазоні.

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