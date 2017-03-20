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Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans

Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYansЯк впливати на зміни в Житомирі? Чим саме займаються громадські організації в місті? Які цікаві проекти впроваджуються? Про це та багато іншого можна було дізнатися під час ігрового соціального заходу uCRAZYans 18 березня в приміщенні колишнього ресторану «Смоленськ», повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

«Житомиряни могли у цікавій формі познайомитися з сучасними тенденціями у соціальній сфері, поспілкуватися з однодумцями та весело провести час з родиною. Такі заходи об’єднують жителів міста навколо спільних ідей розвитку громадянського суспільства», – розповідає начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук.

У «Смоленську» житомиряни могли дізнатися як подорожувати дешево і з користю, визначали наскільки вони є свідомими житомирянами, дізнатися про пільги та права, які мають ветерани АТО та якою може бути благодійність.

«Сьогодні члени «Виконкому майбутнього», а саме учні загальноосвітніх шкіл міста Житомира, будували місто «Житомир - 2030». Школярі розробили генеральний план міста, у якому б вони хотіли жити. Діти проводили дослідження мобільності, бюджету, культури та спорту.

Потім вони обирали з двох кандидатів міського голову цього ідеального міста та запропонували модель впровадження дитячого Бюджету участі», – зазначає координатор проекту «Бюджет участі» в місті Житомирі Альона Головко.

Окрім розвитку міста, під час uCRAZYans, можна було записатися до Школи місцевого самоврядування, власноруч посадити рослини, обговорити небажані зміни клімату, визначити яким є інклюзивне місто та багато іншого.

«Залучення житомирян до подібних заходів є надзвичайно корисним. Адже саме тут ми можемо зрозуміти, що Житомир – це наше місто і ми повинні дбайливо до нього ставитися», – каже житомирян Андрій.

Організаторами заходу були ГО «Дивовижні» у партнерстві з міжнародною організацією Pact, за фінансової підтримки USAID.
Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans
Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans
Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans
Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans
Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans
Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans
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