Сотні житомирян приєдналися до ігрового соціального заходу uCRAZYans

Як впливати на зміни в Житомирі? Чим саме займаються громадські організації в місті? Які цікаві проекти впроваджуються? Про це та багато іншого можна було дізнатися під час ігрового соціального заходу uCRAZYans 18 березня в приміщенні колишнього ресторану «Смоленськ», повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«Житомиряни могли у цікавій формі познайомитися з сучасними тенденціями у соціальній сфері, поспілкуватися з однодумцями та весело провести час з родиною. Такі заходи об’єднують жителів міста навколо спільних ідей розвитку громадянського суспільства», – розповідає начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук.
У «Смоленську» житомиряни могли дізнатися як подорожувати дешево і з користю, визначали наскільки вони є свідомими житомирянами, дізнатися про пільги та права, які мають ветерани АТО та якою може бути благодійність.
«Сьогодні члени «Виконкому майбутнього», а саме учні загальноосвітніх шкіл міста Житомира, будували місто «Житомир - 2030». Школярі розробили генеральний план міста, у якому б вони хотіли жити. Діти проводили дослідження мобільності, бюджету, культури та спорту.
Потім вони обирали з двох кандидатів міського голову цього ідеального міста та запропонували модель впровадження дитячого Бюджету участі», – зазначає координатор проекту «Бюджет участі» в місті Житомирі Альона Головко.
Окрім розвитку міста, під час uCRAZYans, можна було записатися до Школи місцевого самоврядування, власноруч посадити рослини, обговорити небажані зміни клімату, визначити яким є інклюзивне місто та багато іншого.
«Залучення житомирян до подібних заходів є надзвичайно корисним. Адже саме тут ми можемо зрозуміти, що Житомир – це наше місто і ми повинні дбайливо до нього ставитися», – каже житомирян Андрій.
Організаторами заходу були ГО «Дивовижні» у партнерстві з міжнародною організацією Pact, за фінансової підтримки USAID.
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