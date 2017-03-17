В Коростене полицейские задержали за стрельбу в парке трех нетрезвых парней

15 марта утром в полицию поступило сообщение о выстрелах недалеко от железнодорожного вокзала. Группа быстрого реагирования отдела, прибыв по вызову, задержала трех нетрезвых молодчиков, которые вели себя неадекватно, приставали к прохожим и оказывали сопротивление полицейским. Сейчас парни стали фигурантами сразу нескольких уголовных производств и решается вопрос относительно их дальнейшего содержания под стражей, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Около 9.45 на телефонную линию «102» обратилась жительница райцентра, которая рассказала, что в парке им. Т.Г. Шевченко слышны выстрелы.
На место происшествия выехала группа быстрого реагирования Коростенского отдела полиции, а затем и следственно-оперативная группа.
В ходе проверки сообщения было установлено, что трое молодых людей беспричинно стали приставать к прохожему, а затем нанесли мужчине телесные повреждения в виде ушибов и гематом лица. Также полицейские установили, что парни сделали несколько выстрелов в сторону предприятия, расположенного рядом.
Впоследствии экспертом во время осмотра места происшествия была изъята гильза калибра 9 мм для отстрела резиновых пуль.
Дебоширы, как оказалось местные жители 22, 25 и 27 лет, были задержаны, несмотря на их злостное неповиновение и сопротивление работникам полиции и доставлены в отдел.
В то же время по месту жительства одного из них в этот же день проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты патроны к пистолету и сигнальная ракета.
Обнаруженное сейчас направлено на экспертное исследование.
Как сообщил начальник Коростенского отдела полиции Александр Гаевой, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст. 296 (Хулиганство), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины.
Уже в отделе полиции выяснилось, что задержанные в соответствии со ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за разбои и кражу.
Сейчас им грозит наказание в виде заключения до 7 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.