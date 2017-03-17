У Житомирі відзначили 100-річчя від утворення Української Центральної Ради

Цього року виповнюється 100 років від утворення Української Центральної Ради – українського представницького органу, головою якої був Михайло Грушевський, повідомили zamkova.info
в Житомирській ОДА.
Заходи з відзначення пройшли сьогодні, 17 березня, у Житомирському обласному краєзнавчому музеї.
Всі гості мали змогу переглянути експозицію «Події української революції 1917-1921 років на Житомирщині».
В експозиції були представлені історичні архівні документи та фото. Представлено також і побут часів Української революції 1917–1921 років.
Довідково. Революція була процесом загальноукраїнським. В усіх регіонах країни розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалися українська культура.
У грудні 1917 року Радянська Росія розпочала збройну агресію проти Української Народної Республіки. Сьогодні, як і 100 років тому, Україна змушена збройно захищати власний цивілізаційний вибір і державний суверенітет від російського агресора. У цій війні слід пам’ятати і не допустити тих прорахунків, які призвели до поразки Української Революції, головним з яких стали внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії.
Національна єдність – обов’язкова умова збереження незалежності та держави.