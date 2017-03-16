Затриманому заступнику керівника комунального підприємства, обрано запобіжний захід

Слідчий відділ прокуратури Житомирської області проводить досудове розслідування за фактом вимагання та одержання службовою особою комунального підприємства органу місцевого самоврядування неправомірної вигоди на суму 20 тис грн, за ч. 3 ст. 368 КК України, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
За результатом розгляду клопотання прокуратури Житомирської області, у середу, 15 березня 2017 року, рішенням Корольовського районного суду м. Житомира заступнику керівника комунального підприємства обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.
Під час прийняття такого рішення судом взято до уваги те, що підозрюваний співпрацює із органами досудового розслідування та визнав фактичні обставини одержання неправомірної вигоди.
Як повідомлялося раніше, слідчими прокуратури області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ, посадовця затримано у м. Житомирі під час одержання неправомірної вигоди, за яку він пообіцяв директору приватного підприємства залучити до виконання субпідрядних робіт на об’єктах комунальної власності, які мали проводитися за бюджетні кошти.
На даний час підозрюваного відсторонено від посади.
Досудове розслідування триває.