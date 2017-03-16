Житомирські нацгвардійці запрошують на день відкритих дверей!

У п’ятницю, 17 березня, з 11.00 години у військовій частині 3047 Національної гвардії України (м. Житомир, вул. М. Грушевського, 95а) відбудеться день відкритих дверей, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Кожен відвідувач матиме можливість ближче познайомитися зі специфікою роботи Національної гвардії України.
Гості матимуть нагоду відвідати виставку техніки та озброєння, побувати на показових виступах нацгвардійців та службових собак, скуштувати «солдатську» кашу та багато іншого.
Вхід до місця проведення заходу до 10.50 години 17 березня.
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