Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 11:44 – Лісгоспи Житомирщини за 10 років побудували 430 км лісових доріг 
  • 11:28 – Житомирський міський голова порадив комунальникам повчитися прибиранню вулиць у своїх колег із сусідніх міст та регіонів 
  • 15:27 – Мер особисто контролюватиме прибирання міста після зими 
  • 15:00 – В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО) 
  • 13:54 – У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото 

У школярів крадуть вартісні ґаджети

У школярів крадуть вартісні ґаджети Аби школярі не ставали об’єктами протиправних посягань зловмисників, поліцейські наполегливо радять їм не хизуватися модними іграшками привселюдно, а дорослих застерігають від придбання дітям дорогих стільникових засобів зв’язку, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

14 березня до Житомирського відділу поліції звернувся 27-річний житель с.Барашівки. Чоловік розповів, що напередодні у його брата, 13-річного учня однієї з житомирських шкіл, з роздягальні було викрадено мобільний телефон вартістю понад 4,5 тисячі гривень.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочали кримінальне провадження за ст.185 (Крадіжка) ККУ. У рамках кримінального провадження поліція встановлює особу злодія і його місцезнаходження.

Нерідко діти втрачають телефони у навчальних закладах, забуваючи їх на партах, у кишенях курток, залишених в гардеробі, або роздягальнях спортивних залів. В інших випадках діти стають жертвами протиправних зазіхань.

Відтак житомирська поліція звертається до жителів регіону з наполегливим проханням зважати на потенційні ризики у зв’язку із задоволенням чергової дитячої дороговартісної забаганки.

Правоохоронці вважають, що не варто переоцінювати потреби сина чи доньки, або потурати їх амбіційним бажанням. 10-15-річний підліток суб’єктивно оцінює навколишнє, і саме ви повинні допомогти розібратися у ситуації та по можливості уберегти свою дитину від потенційних небезпек.

Якщо ваші діти таки користуються вартісними ґаджетами, не забувайте нагадувати їм про правила безпечної поведінки у навчальних закладах, громадському транспорті або публічних місцях. Найголовніше з них – привселюдно не хизуватися дорогою іграшкою і не демонструвати її функціональні можливості при сторонніх.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 65
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліцейські викрили ще одного шахрая
» Коростенські дільничні офіцери викрили крадійку
» У Житомирі правоохоронці викрили крадія
» У Житомирському районі поліцейські викрили дачного злодія
» Поліція закликає житомирян перевіряти телефонні сповіщення про потрапляння близьких у халепу
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Турчинов розповів, коли розпочнеться повна транспортна блокада ОРДіЛО
Три тисячі безробітних протягом зими 2016-2017 допомагали боротись із негодою
Виплати родинам загиблих та постраждалим на шахті «Степова» надійдуть до 17 березня - Геннадій Зубко
У Києві бетонують вхід в офіс Сбербанка
Украинская модель Марина Полканова стала лицом Gucci
Турция запретила своим судам посещать порты оккупированного Крыма – Гройсман
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+