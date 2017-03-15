У школярів крадуть вартісні ґаджети

Аби школярі не ставали об’єктами протиправних посягань зловмисників, поліцейські наполегливо радять їм не хизуватися модними іграшками привселюдно, а дорослих застерігають від придбання дітям дорогих стільникових засобів зв’язку, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
14 березня до Житомирського відділу поліції звернувся 27-річний житель с.Барашівки. Чоловік розповів, що напередодні у його брата, 13-річного учня однієї з житомирських шкіл, з роздягальні було викрадено мобільний телефон вартістю понад 4,5 тисячі гривень.
Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочали кримінальне провадження за ст.185 (Крадіжка) ККУ. У рамках кримінального провадження поліція встановлює особу злодія і його місцезнаходження.
Нерідко діти втрачають телефони у навчальних закладах, забуваючи їх на партах, у кишенях курток, залишених в гардеробі, або роздягальнях спортивних залів. В інших випадках діти стають жертвами протиправних зазіхань.
Відтак житомирська поліція звертається до жителів регіону з наполегливим проханням зважати на потенційні ризики у зв’язку із задоволенням чергової дитячої дороговартісної забаганки.
Правоохоронці вважають, що не варто переоцінювати потреби сина чи доньки, або потурати їх амбіційним бажанням. 10-15-річний підліток суб’єктивно оцінює навколишнє, і саме ви повинні допомогти розібратися у ситуації та по можливості уберегти свою дитину від потенційних небезпек.
Якщо ваші діти таки користуються вартісними ґаджетами, не забувайте нагадувати їм про правила безпечної поведінки у навчальних закладах, громадському транспорті або публічних місцях. Найголовніше з них – привселюдно не хизуватися дорогою іграшкою і не демонструвати її функціональні можливості при сторонніх.