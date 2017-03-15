Лісгоспи Житомирщини за 10 років побудували 430 км лісових доріг

Майже 25 кілометрів доріг побудують в цьому році лісгоспи Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в держлісфонді області. На ці роботи лісівники планують витратити 8,4 мільйона гривень власних коштів підприємств, повідомили zamkova.info
в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Найактивніше розбудовуватимуть лісову інфраструктуру в Городницькому, Ємільчинському та Овруцькому лісгоспах – землі цих господарств розміщені переважно в заболочених місцях.
«Іноді ми чуємо на свою адресу і критику за будівництво лісових доріг: кажуть, що не потрібно вмішуватися в той уклад, що існує в лісі, - ділиться директор Бердичівського лісгоспу Олександр Мудревський. – Але ж ми його зовсім не порушуємо, а дороги будуємо там, де вони існували спокон-віків, тільки перебували в такому стані, що, як кажуть, не проїхати-не пройти. Треба ж розуміти, що в наш час тільки ходити лісом уже не доводиться. У випадку пожежі, до прикладу, лісом має йти техніка, має доправляти туди воду та людей, аби загасити вогонь. Та й люди навколишніх сіл, здебільшого, дякують за впорядковані лісові дороги, бо вони теж ними постійно користуються.»
За кілька останніх років лише в Богданівському лісництві цього лісгоспу впорядкували понад 5 км доріг. Тепер там, де колись можна було хіба гусеничним трактором пройти, нині їздять легковики.
Додамо, що в минулому році в лісах області побудували майже 40 км доріг, на ці роботи витрачено 12,8 мільйона гривень власних коштів підприємств. А за останніх 10 років лісова дорожня мережа збільшилася на 430 кілометрів.