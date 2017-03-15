Житомирський міський голова порадив комунальникам повчитися прибиранню вулиць у своїх колег із сусідніх міст та регіонів

Під час нарада з комунальними підприємствами щодо прибирання міста та ремонту доріг Сергій Сухомлин зауважив, що ситуація з весняним прибиранням лишається незадовільною. "Якщо комусь треба показати як можна і навіть треба працювати, тоді потрібно організувати автобус і поїхати в сусідню Вінницю, чи Рівне, чи Коростень, щоб подивитися, як прибирати місто після зими", – сказав міський голова:
"Всі розмови про те, що у нас не вистачає техніки, не вистачає ще чогось – у нас іноді не вистачає, вибачте, мізків для того, щоб просто випрацювати нормальний план, всім стати, закотити рукава і зробити те, що від нас вимагають зробити. У нас уже два тижні КВРЖЕПи метуть тротуари – позмітали цей змет на дороги і досі цей змет не прибрали. Що для цього ще потрібно? Скажіть мені, будь ласка. Фещенка-Чопівського – Бульвар: сьогодні зранку проїжджав. Дорожній змет там вже вкрився шаром на цих вулицях і тротуарах і так далі".
Під час наради Сергій Сухомлин акцентував увагу на проблемних моментах і поставив конкретні завдання керівникам кожного окремого КВРЖЕПу, профільного управління та служби, а також анонсував перевірки, які почнуться з наступного понеділка:
"Понеділок, 11.00, усі разом сідаємо в автобус і виїжджаємо в котрийсь із районів міста. Я навмисно не говоритиму завчасно, який це буде район. Проїдемо по районам і будемо дивитися, хто відповідає за ту чи іншу проблему – за відсутність люків, неприбране сміття, невивезене сміття з прибудинкових територій і так далі. Щотижня я і мій радник будемо об’їжджати місто за знову ж таки певним алгоритмом і роботи звіт".
Цей звіт буде заслуховуватися щопонеділка на апаратній нараді – для того, аби контролювати роботу всіх КВРЖЕПів і комунальних підприємств, наголосив Сергій Сухомлин.103fm.com.ua