uCRAZYans у Житомирі: долучайся!

Усіх мешканців Житомира (а також гостей міста) запрошуємо 18 березня приєднатись до ігрового соціального заходу uCRAZYans!Що таке uCRAZYans?
Це соціальна гра для містян, під час якої ви не тільки цікаво та весело проведете вихідні з дітьми, родиною та друзями, але й:
• дізнаєтесь, чим саме займаються громадські організації, соціальні активісти у вашому місті та в Україні;
• матимете можливість зрозуміти, як ви можете долучитись до позитивних змін у вашому будинку, подвір’ї, вулиці, районі, місті та країні;
• зможете знайти цікаві для себе соціальні проекти, нових знайомих та однодумців;
• познайомитесь із мешканцями інших районів та вулиць та просто поспілкуєтесь на важливі для міста теми.Як проходитиме гра?
У приміщенні колишнього ресторану «Смоленськ» відбудеться багато захоплюючих подій:
* соціальний ігровий квест для команд із місцевих жителів;
* гостинний інтерактивний музей, що познайомить із діяльністю громадських організацій та актуальними проблемами міста;
* лекторій у форматі TEDx, де з відомими громадськими діячами разом міркуватимемо про зміни в українському суспільстві;
* випробування на незвичайному тренажері для наочнішого вивчення правил безпеки на дорозі;
* розвиваючий ігровий майданчик для дітей, який вони творитимуть власноруч.
Підзарядитися енергією допоможе фуд-корт зі смаколиками.
Кого запрошено до гри? Усіх, хто мешкає або перебуватиме в Житомирі, без жодних обмежень віку та соціального стану! :)
Тут кожен знайде своє: активісти – однодумців і досвід, студенти – нові можливості для самореалізації, бізнесмени – корисні партнерства. Батьки з дітьми та їхні бабусі й дідусі матимуть змогу цікаво й пізнавально провести вихідний разом. І для будь-кого, без жодних обмежень – обговорення та спілкування, активний відпочинок та натхнення на подальше покращення свого міста!
У чому полягатиме «житомирська родзинка»? Атмосфера гри буде космічною в усіх сенсах. Адже Житомир – місто справді зоряне, батьківщина вченого у галузі ракетобудування Сергія Корольова. Учасники зможуть відчути себе творцями космічних змін. І неважливо, на чому летітимете до мети: на металевому «боїнгу» чи на паперовому літачку. Важливо, щоб він досяг пункту призначення!
Приходьте з сім’єю й друзями, настроєм, питаннями та ідеями. «Граймо» спільно, весело та корисно!Нотуйте точні місце й час:
* Житомир, вул. Лятошинського, 2
(приміщення колишнього «Смоленська»).
* 18 березня з 11:00 до 17:00.
Організатори заходу: ГО «Дивовижні» у партнерстві з міжнародною організацією Pact, за фінансової підтримки USAID.
* «Дивовижні» – громадська організація, яка займається розвитком соціальної відповідальності, шляхом залучення містян до змін, а також сприяння ініціативам місцевих активістів.
* Pact – міжнародна неурядова організація, що, зокрема, реалізує проект «Долучайся», метою якого є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності.