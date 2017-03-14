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Мер особисто контролюватиме прибирання міста після зими

Мер особисто контролюватиме прибирання міста після зимиЖитомирський виконавчий комітет прийняв рішення по закріпленню всіх територій та тротуарів за конкретними комунальними службами. Тепер є відповідальні за безлад по благоустрою, який створився у місті після зими.

Про це на нараді з комунальними службами повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Якщо потрібно комусь показати як працювати, можемо взяти автобус і поїхати до сусідів у Вінницю, Рівне, Коростень і подивитися, як там прибирають міста після зими. У нас іноді не вистачає «мізків» і бажання, а не техніки та фінансування. Потрібно розробити план закатати рукава та зробити те, що від вас вимагається. Вже два тижні обмітаються тротуари, а на дорогах досі не прибрали змет», - звернувся до комунальників Сергій Сухомлин.

На черговому засіданні виконавчого комітету буде розглянуто питання про «Весняно загальноміський санітарний благоустрій міста». З 15 березня стартує місячник благоустрою, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

«З наступного понеділка, раз у два тижні, з керівниками КВРЖЕПів, начальниками управлінь та керівниками комунальних підприємств будемо виїжджати в один із районів міста, - каже Сергій Сухомлин. - Завчасно ніхто не буде знати, який це буде район. Кожен відповість за відсутність люків, не прибране сміття з прибудинкових територій, вулиць та тротуарів. Щотижня мій радник буде об’їжджати певний район і давати мені звіт про пророблену роботу».

Наприкінці наради міській голова наголосив на тому, що він особисто буде контролювати хід прибирання міста.
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