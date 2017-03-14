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В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО)

В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО)13 березня у рамках відпрацювання з протидії незаконному видобутку бурштину рейдова група правоохоронців виявили і припинили діяльність незаконної копальні в Ємільчинському районі та затримали її організаторів. Розпочато кримінальне провадження, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Близько 17 години поліцейчські виявили у лісовому масиві Ємільчинського району незаконно організовану копальню і групу старателів.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, працівники якої задокументували виявлене. Затриманими нелегалами виявилися четверо жителів с. Неділищ Ємільчинського району, віком від 26 до 34 років.

– У розпорядженні старателів знаходилися незареєстрований автомобіль ВАЗ «Нива», мотопомпа, 3 шланги, сачки та інше приладдя. Усе це правоохоронці вилучили. До місцевого відділення поліції було доставлено і затриманих старателів для подальшого з’ясування усіх обставин, - повідомив керівник Ємільчинського ВП ГУНП Микола Нишпал.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) ККУ.
Чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Тим часом поліція Житомирщини продовжує проведення комплексних оперативно-профілактичних заходів на півночі регіону для попередження незаконного видобутку сонячного каміння.
В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО)
В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО)
В Ємільчинському районі Житомирщини поліція затримала копачів-нелегалів (ФОТО)
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