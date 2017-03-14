Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:54 – У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото 
  • 21:53 – У Житомирі затримали заступника керівника комунального підприємства із хабарем на суму 20 тис грн 
  • 15:41 – Голова Житомирської ОДА оголосив конкурс на посаду начальника управління освіти і науки 
  • 15:35 – Житомирщину відвідали учасники проекту Потяг Єднання України "Труханівська Січ" 
  • 13:21 – У Коростені норвезькі благодійники передали 5 пожежних автомобілів для об’єднаних громад 

У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото

У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. ФотоЗаступника директора одного з комунальних підприємств Житомирської міської ради викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, повідомили zamkova.info в прес-групі УСБ України в Житомирській області.

Чиновник систематично отримував від 10 до 30 відсотків «відкату» від підприємців за гарантування бути підрядником з проведення робіт на об’єктах, що перебувають на балансі КП.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень. Попередньо оперативники спецслужби задокументували одержання посадовцем ще 40-ка тисяч хабара.

Під час затримання співробітники СБ України вилучили у зловмисника посвідчення помічника-консультанта народного депутата України та посвідчення уповноваженого представника департаменту сприяння та контролю за діяльністю правоохоронних органів Міністерства юстиції.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото
У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото
У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото
У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 17
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» СБУ викрила на хабарництві начальника управління Житомирської облдержадміністрації
» СБУ викрила на хабарництві головного фітосанітарного інспектора Житомира
» На Житомирщині СБУ викрила на хабарі у понад 200 тисяч гривень районного державного реєстратора
» У Житомирській області СБУ затримали голову районної ради за отримання неправомірної вигоди у 35 тисяч доларів США
» На Житомирщині СБУ затримала на хабарі слідчого поліції
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Три тисячі безробітних протягом зими 2016-2017 допомагали боротись із негодою
Виплати родинам загиблих та постраждалим на шахті «Степова» надійдуть до 17 березня - Геннадій Зубко
У Києві бетонують вхід в офіс Сбербанка
Украинская модель Марина Полканова стала лицом Gucci
ЄС продовжив санкції за порушення територіальної цілісності України
Белорусский оппозиционер Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
І.Маск заявив про готовність запуску проекту зі збереження відновлюваної енергії в Україні
Не вздумайте брать новый iPhone сейчас. Это ловушка
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+