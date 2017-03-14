У Житомирі СБУ викрила на хабарництві заступника директора одного з КП. Фото

Заступника директора одного з комунальних підприємств Житомирської міської ради викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, повідомили zamkova.info в прес-групі УСБ України в Житомирській області.
Чиновник систематично отримував від 10 до 30 відсотків «відкату» від підприємців за гарантування бути підрядником з проведення робіт на об’єктах, що перебувають на балансі КП.
Правоохоронці затримали здирника під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень. Попередньо оперативники спецслужби задокументували одержання посадовцем ще 40-ка тисяч хабара.
Під час затримання співробітники СБ України вилучили у зловмисника посвідчення помічника-консультанта народного депутата України та посвідчення уповноваженого представника департаменту сприяння та контролю за діяльністю правоохоронних органів Міністерства юстиції.
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