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Старости на Житомирщині працюватимуть по-іншому

Старости на Житомирщині працюватимуть по-іншомуЗ 12 березня 2017 року в Україні почав діяти Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища».

Відтак старости на Житомирщині працюватимуть по-новому, оскільки документ регламентує їх правовий статус.

Регіональний консультант з юридичних питань Асоціації міст України Андрій Дяченко зазначає, що в українське законодавство вводиться поняття «старостинський округ». Цечастина території ОТГ, на якій розташовані один або декільканаселених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру ОТГ, визначена місцевою радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів старостою.

«Закон України передбачає, зокрема, обмеження сумісності діяльності старости з іншою роботою;встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости, у тому числі його відкликання;закріплення повноважень старости;визначення періодичності та порядку звітування старости про свою роботу;поширення на старост гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», - повідомляє експерт АМУ.

Закон України визначає повноваження старости:

• представляти інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
• відвідувати пленарні засідання місцевої ради та її постійних комісій;
• сприяє жителям відповідного округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
• брати участь у підготовці місцевого бюджету стосовно програм, які будуть впроваджуватися на території округу.

Окрім того, староста має слідкувати за станом довкілля, інфраструктурою, правопорядком та пропонувати шляхи вирішення проблем. Він відповідає за ситуацію перед сільською, селищною, міською радою.

Один раз на рік староста має звітувати про свою діяльність перед громадою, чого не було передбачено раніше.

Також у Законі виписано механізм відкликання старости.
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