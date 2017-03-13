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У Житомирі відбудеться Всесвітній З'їзд Молоді за подолання негативних явищ у світі – Світовий Рекорд Доброти

У Житомирі відбудеться Всесвітній З'їзд Молоді за подолання негативних явищ у світі – Світовий Рекорд ДобротиЗ 28 по 30 квітня в Житомирі пройде Всесвітній З'їзд Молоді за подолання негативних явищ у світі – Світовий Рекорд Доброти, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр міської ради.

Організаторами заходу є дитяча громадська організація «Все робимо самі», БО «Український фонд благодійництва», БО «Разом до життя», клуб благодійників «Ангели добрих справ», ГО «Молодь за Єдину Україну» та ін.

«Цілей поставлено багато. Ми плануємо, що до Житомира приїдуть молоді люди з усього світу. Хочемо зібрати в нашому місті близько сто тисяч людей, аби дізнатися бачення молоді, щодо подолання негативних явищ у світі. Було обрано 12 тем для обговорення, серед яких: протидія торгівлі людьми, протидія абортам, боротьба з ВІЛ-СНІД, туберкульозом, алкоголізмом, наркоманією, протидія збройним конфліктам, протидія біженству, подолання бідності, подолання корупції, подолання нетолерантного ставлення до людей з інвалідністю, подолання тероризму та інші», – розповів голова дитячої громадської організації «Все робимо самі» Богдан Купчинський.

Передбачається, що молоді люди будуть спілкуватися, відвідувати різноманітні тематичні тренінги, які проводитимуть фахівці з різних країн світу.

Основної метою заходу стане збір коштів на підтримку дітей з онкологічними захворюваннями, дітей з особливими потребами та дітей з ВІЛ-інфекцією.

Не сумнівається в успіху ще один з співорганізаторів, керівник БО «Український фонд благодійництва» Олеся Морозова:
«Сама назва нашого міста – Житомир – зобов'язує нас до того, що ми маємо в нашому місті проводити благодійні заходи, заходи доброти, заходи позитиву. І я думаю, що незважаючи на те, що в когось викликає недовіру масштабність всього запланованого, все ж таки ми доведемо, що Житомир готовий до проведення подібних заходів».

Взяти участь у Всесвітньому З'їзді Молоді погодились представники країн: Естонія, Греція, Латвія, Польща, Німеччина, Бразилія, Йорданія, Канада та Камерун. Представники Камеруну планують залучити до заходу інші африканські країни.

Також у акції візьме участь молодь різних віросповідань, тому до співорганізаторства запрошуються різні християнські конфесії.

Для участі у з'їзді необхідно реєструватися, на сайті акції: http://world-record.ufb.com.ua/. Реєстрація триватиме до 15 квітня 2017 року.

Організатори забезпечують учаснику проживання та 2-разове харчування. Проїзд та вечеря не оплачується.

Кожен учасник має сплатити реєстраційний внесок у валюті тієї країни, в якій проживає: 20 доларів, 20 євро або 20 гривень.

Очікується, що Всесвітній З'їзд Молоді за подолання негативних явищ у світі – Світовий Рекорд Доброти відвідають Посли різних країн, зірки всесвітнього масштабу та Української естради.

Світовий Рекорд Доброти проходитиме за підтримки: Міністерства культури України, Мінсоцполітики, МЗС України, ТМ «Моршинська», ЗАТ «Житомирські ласощі» та ін.

До організації заходу також долучились благодійні та громадські об'єднання різних напрямків: Олена Мухіна, БФІ «Аргас», клуб благодійників «Ангели добрих справ», Студія розвитку талантів Ірени Марченко, Союз українок в Америці, Українська Православна Церква, Союз вільних церков християн євангельської віри України, Асоціація керівників дошкільних та середніх навчальних закладів та ін.

Організатори шукають спонсорів для проведення проекту. Контакти організаторів: vserobsam@meta.ua, тел. 096 468 17 65.

http://world-record.ufb.com.ua/
https://www.facebook.com/events/1393248914052615/
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