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У Житомирі затримали заступника керівника комунального підприємства із хабарем на суму 20 тис грн

У Житомирі затримали заступника керівника комунального підприємства із хабарем на суму 20 тис грнСлідчий відділ прокуратури Житомирської області проводить досудове розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та одержання службовою особою одного із комунальних підприємств органу місцевого самоврядування неправомірної вигоди, за ч. 3 ст. 368 КК України,
повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Установлено, що заступник директора комунального підприємства однієї із міськрад області вимагав у директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду, пообіцявши залучити його до виконання субпідрядних робіт на об’єктах комунальної власності, які мали проводитися за кошти міського бюджету.

У понеділок, 13 березня 2017 року, у ході проведення слідчих дій, близько 16 год, на території Житомирського парку культури та відпочинку ім. Гагаріна у м. Житомирі, слідчими прокуратури області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ, затримано заступника директора комунального підприємства під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 20 тис грн.

Неправомірну вигоду вилучено.

На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Довідково: за злочини такої категорії передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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