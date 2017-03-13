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Голова Житомирської ОДА оголосив конкурс на посаду начальника управління освіти і науки

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 13 березня, підписав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління освіти і науки Житомирської ОДА.
Голова Житомирської ОДА оголосив конкурс на посаду начальника управління освіти і науки

«Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади», – йдеться у розпорядженні, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Документи на конкурс приймають до 18.15 год. 28 березня.

Вимоги до професійної компетентності – вища освіта (рівень магістр), досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільне володіння українською мовою.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються за адресою: м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 1, каб.216, до 18 год.15хв. 28 березня 2017 року.

Конкурс проходитиме 30-31 березня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1.
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