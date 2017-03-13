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Житомирщину відвідали учасники проекту Потяг Єднання України "Труханівська Січ"

Житомирщину відвідали учасники проекту Потяг Єднання України "Труханівська Січ"260 молодих людей, школярів та студентів, волонтерів і громадських активістів з різних регіонів розпочали мандрівку Північною та Центральною Україною. Їдуть поїздом, роблячи зупинки у цікавих за своєю історією та культурою містах. Вирушивши із Києва, Потяг Єднання відразу відправився на Житомирщину. В неділю учасників проекту приймав Коростень. А в понеділок зранку гостей зустрічали на залізничному вокзалі Житомира. В обласному центрі вони відвідали панахиду та поклали квіти до стели Героям Небесної Сотні на майдані ім. С.П.Корольова, згадуючи про тих, хто в пострадянській Україні загинув за незалежність своєї держави. На зустрічі з учасниками проекту прийшов син Героя Небесної Сотні житомирянина Якова Зайка Олександр:

"З початку розвали Радянського Союзу він (Яків Зайко – ред.) завжди боровся за незалежну Україну, завжди прагнув до неї і хотів, щоб наша держава була сильна, незалежна і єдина".

Щоб зберегти та укріпити єдність держави, потрібно більше спілкуватися жителям Заходу та Сходу, Півдня та Півночі. В цьому і полягає одна з ідей проекту Потяг Єднання України, каже заступник начальника управління сімї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Антонюк:

"Ми не хотіли, щоб це було в показовому плані, а вони були пасивними спостерігачами. Треба обмін думками, і ми хочемо їм запропонувати, щоб саме з однолітками вони поспілкувалися. Щоб молодь бачила, як живе молодь в інших областях держави, щоб вони не зациклювалися на своєму регіоні. Багато з таких молодих людей взагалі в перший раз виїхали за межі своєї області".

Завдяки проекту вперше виїхав за межі Донецької області студент технікуму державної машинобудівельної академії міста Дружковка Микита Мартиненко. Він втретє став символічним пасажиром Потягу Єднання, вже встиг побувати на Західній Україні та відвідати південні регіони. На початку були певні побоювання стосовно мови, каже Микита. Але цей проект розвіяв всі стереотипи:

"Найбільш поширений зі стереотипів, це, напевне, мовний стереотип, тобто коли ти розмовляєш російською, то на Заході до тебе будуть ставитися зневажливо. І я, насправді, намагався говорити українською, але, на жаль, поки що в мене не вистачає вміння так гарно викласти свої думки, тому я в більшості говорю російською. І тим не менш, не було зневажливого ставлення до мене людей на Заході, їм не важливо, що ти говориш російською, їм головне, що ти українець, ти їх гість і в нас спільна мета".

15 днів триватиме цей вже п’ятий за рахунком проект Потяг Єднання України. На шляху учасників ще більше 10 міст, спілкування із однолітками, відвідування історичних місць та культурних заходів, вшанування пам'яті борців за свободу держави. Всеукраїнська акція "Потяг Єднання України "Труханівська Січ" започаткована за ініціативи 86 громадських та волонтерських організацій за підтримки Президента України в рамках реалізації програми з підтримки національної єдності. Мета заходу – сприяти консолідації суспільства та взаєморозумінню мешканців різних куточків України, піднесенню патріотичного духу українців, а також популяризація національної культури. Проект спрямований на піднесення патріотичного духу громадян, розвиток волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізацію міжрегіонального співробітництва, посилення діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів держави у справі розбудови України.

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