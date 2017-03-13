У Коростені норвезькі благодійники передали 5 пожежних автомобілів для об’єднаних громад

У Коростені два Норвезькі благодійні фонди «THK» та «Gjensidige Stiftelsen» передали п’ять пожежних автомобілів марок Scania, Volvo, MAN для об’єднаних територіальних громад області, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Передача техніки проходила сьогодні, 11 березня, біля Коростенської пожежно-рятувальної частини.
«Від усієї області дякуємо вам за ці машини для об’єднаних громад – це сприяння нашим реформам, які ми втілюємо у життя. Європа нас підтримує, а отже ми на вірному шляху. Сподіваюся, що машини будуть служити багато років та рятувати життя та майно людей», – сказав заступник голови–керівник апарату облдержадміністрації Олексій Ясюнецький.
Також він вручив подяки норвезьким благодійникам.
Довідково. Пожежні машини надалися благодійно двома Норвезькими фондами «THK» та «Gjensidige Stiftelsen» за сприяння куратора Норвезьких благодійних фондів Сергія Ковальчука та Житомирської благодійної організації «Благодійний фонд «Центр Утеплення».
Громади, які отримують авто – Ушомир, Народичі, Лугини, Іршанськ, Коростень.
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