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Житомирські лісівники все ще сподіваються на допомогу правоохоронців у протидії незаконним рубкам

Житомирські лісівники все ще сподіваються на допомогу правоохоронців у протидії незаконним рубкамАле надії стає все менше. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства розповідають, що практично по кілька разів за тиждень лісова охорона затримує в лісі "чорних" лісорубів, які завдають лісу значної шкоди, й передає справи до правоохоронних органів. Та на цьому все і закінчується. В якості прикладу – історія з Коростенського району. Тільки в цьому році лісова охорона лісгоспу тричі затримувала за крадіжку лісу одного з жителів села Новина цього району. Останній випадок трапився 7 березня в Омелянівському лісництві. Рейдова бригада намагалася затримати в лісовому масиві автомобіль УАЗ (фургон). Після того, як автомобіль не зупинився на вимогу лісової охорони, остання змушена була заблокувати йому виїзд з лісу, перекривши дорогу службовим авто. Однак зловмисники спробували протаранити транспорт лісгоспу. Коли це їм не вдалося, кинулися навтьоки. Одного з порушників лісові охоронці все ж затримали: ним виявився той таки житель села Новина. 13 січня цього року його було затримано за кермом КАМАЗа з незаконно зрубаною деревиною дуба в Ушомирському лісництві. А 25 січня цей же чоловік із групою інших зловмисників здійснили напад на лісову охорону Коростенського лісгоспу та завдали лісівникам тілесних ушкоджень.

Впродовж 2016-2017 років лісова охорона державного підприємства "Коростенське лісомисливське господарство" п'ять разів зазнавала нападів з боку лісопорушників, а в сусідньому Лугинському районі – двічі. Тілесні ушкодження зловмисники наносили лісничому, майстрам лісу, кілька разів було пошкоджено службовий транспорт, спалено автомобіль – але жодної особи за це не покарано, констатує прес-служба обласного управління лісового та мисливського господарства.

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