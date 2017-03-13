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Тривають роботи з аварійного ямкового ремонту шляхів області

Силами підрядних організацій та за сприятливої погоди за минулий тиждень вдалося ліквідувати майже 6 700 квадратних метрів пошкоджень на автодорогах області. Роботи виконувались на автомобільних шляхах державного значення загального користування, з них на територіальних – 2130 квадратних метрів, повідомили zamkova.info в прес-службі Служби автомобільних доріг у Житомирської області
Тривають роботи з аварійного ямкового ремонту шляхів області

Найбільше дорожнього полотна відновлено на Р-18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище, Р-28 Виступовичі-Житомир, Р-32 Кременець-Біла Церква-Ржищів та Н-03 Житомир-Чернівці. Роботи із підвищення безпеки руху тривають.

Нагадаємо, що опорна мережа автомобільних доріг загального користування Житомирської області становить 8548,3 км, з них: дороги державного значення – 1655,3 км, дороги місцевого значення – 6893,0 км.

Також на балансі Служби автодоріг знаходиться 551 шт. мостів і шляхопроводів протяжністю 14346 п. м.
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