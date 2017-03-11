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На Житомирщині поліція затримала нелегальних буштиношукачів (ФОТО)

На Житомирщині поліція затримала нелегальних буштиношукачів (ФОТО)В Олевському районі працівники обласного Управління захисту економіки Національної поліції затримали двох місцевих жителів, які за допомогою мотопомп намагалися видобувати бурштин. У них вилучили знаряддя незаконного промислу. Нині розпочато кримінальне провадження, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.

Удень 10 березня під час оперативно-профілактичного відпрацювання поблизу с. Замисловичів поліцейські затримали двох жителів району, віком 37 та 20 років. Чоловіки за допомогою двох мотопомп розмивали ґрунт для видобутку «сонячного каміння».
На Житомирщині поліція затримала нелегальних буштиношукачів (ФОТО)
З місця події працівники слідчо-оперативної групи Олевського відділення поліції вилучили мотопомпи та пожежні рукави, забірники для води, металеві тички, за допомогою яких чоловіки здійснювали незаконний промисел.

Нині розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.
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