«Айдар» розкаже правду про житомирян, як прикриваються заслугами батальйону, – міська рада

Бійці батальйону «Айдар» 11 березня проведуть прес-конференцію у Житомирі. Про це повідомила прес-служба міської ради.
«Айдарівці їдуть у Житомир, щоб розповісти правду про «військових туристів», які прикриваються заслугами батальйону “Айдар”», – йдеться у повідомленні.
Прес-конференція відбудеться 11 березня о 12:00 в прес-центрі Житомирської міської ради.
Нагадаємо, під час сесійного засідання 9 березня чоловіки у військовій формі заблокували трибуну та вимагали від міського голови відкрито відзвітувати перед громадою, підняли питання про укладання тротуарної плитки, про земельну ділянку по вул. Київській, 6, накінець вимагали звільнення міського голови.
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