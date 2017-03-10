В Емильчинском районе мужчина пытался подкупить полицейских с помощью 15 тысяч гривен

7 марта работники отдела инспекции личного состава Управления кадрового обеспечения ГУНП и Управления патрульной полиции во время совместного профилактического рейда обнаружили на улице пгт. Емильчино мужчину с признаками сильного акогольного опьянения. Во время оформления в отношении него административных материалов нарушитель предложил полицейским 15 тысяч гривен для непривлечения его к ответственности, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.Впоследствии в отделении полиции выяснилось, что задержанный является жителем с. Зубковичи Емильчинского района.После того, как полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за предложение взятки, он забрал свои деньги.После оформления административных материалов задержанный был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.По факту предложения полицейским неправомерной выгоды проводится проверка. Возможная правовая квалификация события – ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Законодатель предусматривает за такие действия наказание в виде штрафа или ограничения или лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.