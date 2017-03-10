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У Житомирі взяли під варту поплічницю «ДНР»

У Житомирі взяли під варту поплічницю «ДНР»Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння жителькою Донецької області діяльності терористичної організації «ДНР», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У вівторок, 7 березня 2017 року, за клопотанням, погодженим із процесуальним керівником, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особі обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Установлено, що 44-річна жителька Донецької області сприяла діяльності терористичної організації «ДНР». Зокрема, збирала та передавала відомості про дислокацію та переміщення сил та засобів, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на сході України.

Нагадаємо, що зловмисницю викрили та затримали в одному із міст Донецької області співробітники Служби безпеки України.

У понеділок, 6 березня 2017 року, особі повідомлено про підозру у сприянні діяльності зазначеної терористичної організації.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, на даний час триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Управління Служби безпеки України в області.

За вчинення особливо тяжкого злочину, відповідно до зазначеної статті, передбачено покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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