У Житомирі взяли під варту поплічницю «ДНР»

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння жителькою Донецької області діяльності терористичної організації «ДНР», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
У вівторок, 7 березня 2017 року, за клопотанням, погодженим із процесуальним керівником, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особі обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Установлено, що 44-річна жителька Донецької області сприяла діяльності терористичної організації «ДНР». Зокрема, збирала та передавала відомості про дислокацію та переміщення сил та засобів, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на сході України.
Нагадаємо, що зловмисницю викрили та затримали в одному із міст Донецької області співробітники Служби безпеки України.
У понеділок, 6 березня 2017 року, особі повідомлено про підозру у сприянні діяльності зазначеної терористичної організації.
Як повідомляє прес-служба прокуратури, на даний час триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ Управління Служби безпеки України в області.
За вчинення особливо тяжкого злочину, відповідно до зазначеної статті, передбачено покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.www.1.zt.ua