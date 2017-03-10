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У Житомирі стартувала щорічна всеукраїнська акція "Серце до серця"

У Житомирі стартувала щорічна всеукраїнська акція "Серце до серця"Проходить вона вже вдванадцяте. Цього разу кошти збиратимуть для придбання медичного офтальмологічного обладнання в дитячі обласні лікарні України, у тому числі, Житомирську обласну дитячу клінічну лікарню. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року у світі може бути від 40 до 75 мільйонів сліпих людей, притому, що зараз їх нараховується понад 30 мільйонів. Кожних п’ять секунд сліпне одна доросла людина, кожну хвилину в світі сліпне дитина. Це дуже тривожні цифри, наголошує обласний дитячий позаштатний лікар-офтальмолог Світлана Корбутяк:

"Але не вся сліпота є остаточною – тобто, такою, яка закінчується повною втратою зору. Єтака сліпота, яку можна попередити, яку можна відвернути, яку можна лікувати. Якщо взяти статистичні дані у нас в області, то зараз із пониженим зором по даним є більше 16 тисяч дітей. Я думаю, що це неповна картина, тому що не всі вони обстежені. У нас біля трьохсот дітей – це інваліди по зору, які сліпі на одне чи на два ока. За рік у нас тільки серед дітей визнають інвалідами по зору десь до 30 осіб. Це велика цифра".

Серед найбільш згубних факторів, що спричиняють сліпоту – несприятлива екологічна обстановка, наслідки Чорнобильської катастрофи та байдуже ставлення людей до власного здоров'я, каже Світлана Корбутяк:

"В першу чергу, необхідна профілактика. А виявлена патологія повинна бути вчасно скоригована і проведено лікування. Батьки мають бути націлені на те, щоб дитина була обов’язково оглянута лікарем-офтальмологом. Батьки повинні знати, що не "дав дитині планшет чи мобільний телефон", і вона там собі сидить тихенько і грається. Це вже схильність до розвитку короткозорості, до порушення зору, до порушення акомодації".

В межах області по різним установам було розіслано півтисячі скриньок. "Зрозуміло, що зі збором коштів в Україні нині складно, однак, маємо надію, що нам все ж вдасться зробити хоча б невеликий вклад у здоров'я наших дітей", – відзначає лікар-методист Обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини Світлана Ходаківська:

"У нас зараз досить складна ситуація – в населення недостатньо коштів, велика кількість комунальних платежів; разом з тим, завжди ж здійснюється допомога нашим воїнам АТО, переселенцям, членам родин загиблих. Але, не дивлячись на те, що у нас є війна, у нас є, крім того, ще й внутрішні проблеми, які потрібно вирішувати. Зараз у маленьких дітей катастрофічно падає зір, і вони потребують реабілітації, потребують лікування та оздоровлення".

У Житомирі старт акції "Серце до серця" дав дитячий концерт, який проходив 9 березня в стінах Житомирського міського палацу культури. Такі ж концерти, а також тематичні виставки "Я хочу бачити життя" упродовж найближчого часу проведуть в усіх навчальних закладах та культурних установах області. У Житомирі Акцію активно підтримали також медики та освітяни. У бібліотеках міста роблять добірки літератури про збереження зору та організовують виставки малюнків і творчих робіт на тему "Я хочу бачити життя". Там же, усі бажаючі зможуть долучитися до акції, лишивши благодійні внески у спеціальних скриньках (Р/р 260 050 130 6399 в Київському відділенні ПАТ "Кредобанк", МФО 325365, ЄДРПОУ 34354227. Найменування платежу: "Благодійний внесок для Житомирської області").

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