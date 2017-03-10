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На Житомирщині засуджено водія, що скоїв дорожньо-транспортну подію, унаслідок якої загинула неповнолітня

На Житомирщині засуджено водія, що скоїв дорожньо-транспортну подію, унаслідок якої загинула неповнолітняЗа апеляційною скаргою Новоград-Волинської місцевої прокуратури, апеляційним судом Житомирської області скасовано вирок першої інстанції щодо призначення умовного покарання водію за скоєння дорожньо-транспортної події та ухвалено новий – позбавлення волі на 3 роки з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Йдеться про те, що місцевий житель, який є священником, керуючи власним автомобілем марки Renault Logan, порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість та на автодорозі Київ-Чоп, у с. Нова Романівка на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню.

Унаслідок наїзду підліток одержала тілесні ушкодження, від яких загинула в автомобілі швидкої допомоги.
Така подія викликала значний суспільний резонанс.

Вироком Новоград-Волинського міськрайонного суду водія визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки з іспитовим строком – 2 роки.

Однак, Новоград-Волинська місцева прокуратура, яка підтримувала державне обвинувачення у суді, вважаючи, що таке покарання не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину, унаслідок якого настала смерть одинадцятирічної дівчинки, оскаржила вирок до апеляційного суду, яким призначено реальне покарання винуватцю ДТП.
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