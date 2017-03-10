КП «Парк» та Житомирська міська рада шукає активних громадян та інвесторів для плідної співпраці на взаємовигідних умовах

КП «Парк» та Житомирська міська рада оголошують конкурс на кращу пропозицію організації сучасного дозвілля на території міських парків. Участь можуть взяти житомиряни з активною громадською позицією та підприємці, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
«Наше основне завдання зробити процес прозорим. В цьому році ми хочемо запропонувати підприємцям місця в парку з метою його розвитку. Також прагнемо, щоб бізнесу було зрозуміло, що саме відбувається. Заявки приймаються до 1 квітня. Хто має бажання і відповідний проект – мають можливість працювати», – зазначив заступник міського голови Матвій Хренов.
До уваги бажаючих взяти участь у конкурсі пропонуються наступні об’єкти:
- реконструкція літака – однієї з перлин нашого міста, яку б хотілося зберегти для наступних поколінь,
- «Клітка», де раніше був танцювальний майданчик,
- тенісний корт – для громадян, які полюбляють спорт,
- тир, ігрові автомати – пропозиція для влучних стрільців та активних мешканців,
- територія недіючих атракціонів: «Сюрприз», «Ромашка», «Лодочки»,
- майданчик біля атракціонів в Гідропарку,
- територія біля річки у Гідропарку – для сімейного відпочинку,
- пляж Гідропарку – для відпочинку сучасної молоді,
- танцювальний майданчик у Гідропарку (пропонуємо 4 локації на вибір: дитячий спортмайданчик, бейсбольний майданчик, - вуличні тренажери, воркаут).
Чекаємо на Ваші письмові пропозиції за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 34. тел.(0412) 22-72-52 Ел.пошта: Zhitomirpark@ukr.net