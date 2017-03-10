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Із 12 березня у Житомирській області розпочинається тиждень боротьби з глаукомою

Із 12 березня у Житомирській області розпочинається тиждень боротьби з глаукомоюУ межах регіону більше шести з половиною тисяч жителів перебувають на диспансерному обліку з таким діагнозом. Глаукома – це постійне та тимчасове підвищення внутрішньо-очного тиску, яке викликає атрофію зорового нерву та сліпоту, розповідає лікар-офтальмолог обласної консультативно-діагностичної поліклініки Оксана Гаврилюк:

"Якщо я вам скажу, що глаукома – це порушення мікроциркуляції між судинами хоріоїди і сітківки, то для вас це щось говорить? Абсолютно нічого. Перша фраза, якою я звертаюся до пацієнта, коли починаю пояснювати пацієнтам, що таке глаукома, то мені ще не вистачає чорної дошки на якій би я написала, що "глаукома дорівнює сліпота".

Причини виникнення хвороби є різноманітними. Провокуючими факторами можуть бути спадковість, захворювання органів серцево-судинної, нервової системи, ендокринні порушення, малорухливий спосіб життя та наявність шкідливих звичок. Симптомами глаукоми можуть бути головний біль та біль у очах, зниження зору і затуманення погляду, синдром "тунельного зору", коли пацієнти бачать предмет як у вузькому тунелі. Глаукома повністю не лікується, кажуть лікарі, але при вчасній діагностиці можна зберегти зір якнайдовше. Для цього фахівці радять людям у віці після 40 років хоча б один раз на рік проходити профілактичний огляд у окуліста. В Житомирській області функціонують шість спеціалізованих кабінетів, де за допомогою сучасного обладнання можна визначити наявність глаукоми, розповідає обласний позаштатний офтальмолог Ганна Борщівська:

"У нас в області для допомоги населенню з підвищеним внутрішньо-очним тиском або виявлення підвищеного внутрішньо-очного тиску існує 24 долікарських та 6 глаукомних кабінетів, де вимірюється внутрішньо-очний тиск. Впродовж 2016 року по області виконано 166 140 тонометрій. Серед дорослого населення за той час уперше виявлено 904 хворих на глаукому. На диспансерному обліку з цим діагнозом перебувають 6634 особи".

Один із сучасних офтальмологічних кабінетів, де визначають наявність у пацієнта глаукоми, функціонує у консультативно-діагностичній поліклініці обласної клінічної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

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