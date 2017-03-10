Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 13:10 – «Айдар» розкаже правду про житомирян, як прикриваються заслугами батальйону, – міська рада 
  • 12:59 – В Емильчинском районе мужчина пытался подкупить полицейских с помощью 15 тысяч гривен 
  • 12:37 – У Житомирі взяли під варту поплічницю «ДНР» 
  • 12:26 – У Житомирі стартувала щорічна всеукраїнська акція "Серце до серця" 
  • 12:23 – На Житомирщині засуджено водія, що скоїв дорожньо-транспортну подію, унаслідок якої загинула неповнолітня 

У Коростені поліцейські охорони затримали викрадача інтернет-кабелів

9 березня поліцейські затримали жителя райцентру відразу після вчинення крадіжки інтернет обладнання із горища багатоквартирного будику. У 29-річного чоловіка вилучено два пакети із щойно демонтованими дротами, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.
У Коростені поліцейські охорони затримали викрадача інтернет-кабелів
У Коростені поліцейські охорони затримали викрадача інтернет-кабелів
У Коростені поліцейські охорони затримали викрадача інтернет-кабелів

Повідомлення про спрацювання сигнальних сповіщувачів надійшов на центральний пульт спостереження Управління поліції охорони Житомирщини близько 4.30.

За вказаною адресу відразу виїхала група затримання для перевірки причини надходження сигналу безпосередньо на об’єкті.

У під’їзді багатоквартирного будинку поліцейські затримали чоловіка, який привернув їх увагу громіздкими пакунками.

Трохи згодом виявилось, що у них знаходилися щойно демонтовані дроти інтернет-зв’язку та інструменти для таких робіт.

Працівники слідчо-оперативної групи Коростенського відділу поліції задокументували усі обставини та вилучили викрадене.

Затриманий виявися місцевим жителем, 1987 року народження.

За його словами, думка про крадіжку з’явилася після вечірнього святкування з друзями.

Чоловік ніде не працює, але має кредитні зобов’язання, тож таким чином збирався їх виконати. Натомість став фігурантом кримінального провадження, розпочатого за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, і у недалекому майбутньому, як вид можливого покарання, може отримати ще й штраф та необхідність відшкодовувати підприємству-власнику мережі завдані збитки.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 0
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі оперативники затримали «на гарячому» злодія
» У Житомирі поліцейські затримали злодія-гастролера з Чернівців
» У Житомирі поліцейські затримали розбійника та гвалтівника з Тернополя
» У Житомирі поліцейські затримали групу автозлодіїв зі Львова відразу після крадіжки (ФОТО)
» На Звягельщині поліцейські затримали крадія, який виніс з чужого гаража електроінструменти (ФОТО)
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Голову ДФС взято під варту на 60 діб
Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України
Година Землі 2017: допоможи природним паркам України!
Безвізовий режим важливий менш ніж для половини українців
Крушение MH17 на Донбассе: опубликованы координаты места пуска ракеты из "Бука"
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+