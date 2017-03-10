У Коростені поліцейські охорони затримали викрадача інтернет-кабелів

9 березня поліцейські затримали жителя райцентру відразу після вчинення крадіжки інтернет обладнання із горища багатоквартирного будику. У 29-річного чоловіка вилучено два пакети із щойно демонтованими дротами, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Повідомлення про спрацювання сигнальних сповіщувачів надійшов на центральний пульт спостереження Управління поліції охорони Житомирщини близько 4.30.
За вказаною адресу відразу виїхала група затримання для перевірки причини надходження сигналу безпосередньо на об’єкті.
У під’їзді багатоквартирного будинку поліцейські затримали чоловіка, який привернув їх увагу громіздкими пакунками.
Трохи згодом виявилось, що у них знаходилися щойно демонтовані дроти інтернет-зв’язку та інструменти для таких робіт.
Працівники слідчо-оперативної групи Коростенського відділу поліції задокументували усі обставини та вилучили викрадене.
Затриманий виявися місцевим жителем, 1987 року народження.
За його словами, думка про крадіжку з’явилася після вечірнього святкування з друзями.
Чоловік ніде не працює, але має кредитні зобов’язання, тож таким чином збирався їх виконати. Натомість став фігурантом кримінального провадження, розпочатого за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, і у недалекому майбутньому, як вид можливого покарання, може отримати ще й штраф та необхідність відшкодовувати підприємству-власнику мережі завдані збитки.