Врачи не смогли достать осколок с лица Юлии Толмачевой

За сутки в больницу им. Мечникова в Днепре направили 5 раненых из зоны проведения антитеррористической операции.
Среди них трое военнослужащих и два волонтера. Все они получили минно-взрывные ранения в результате обстрела боевиками поселка Зайцево, передает телеканал 112 Украина
.
По словам врачей, самое тяжелое ранения у 33-летнего бойца. Ему попали в ногу. Хирурги всю ночь его оперировали, чтобы восстановить кровообращение.
Волонтеры Юлия Толмачева и Сергей Адамяк получили ранения, когда возвращались из села Жованка, где раздавали помощь. Сергею уже прооперировали руку. Юлии — осколки попали в голову, один вытащили сегодня во время операции.
Как рассказал журналистам главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, осколок решили пока не извлекать. «Осколок не удалось извлечь. Он очень неудобно лежит под лицевым нервом. Нужно сохранить лицо. Пока решили осколок оставить», — отметил он.
По словам Адамяка, его от более серьезных ранений спасли бронежилет и каска. «Раздали помощь местным, поднимались. Слышу — треск. Я был в бронежилете и каске — она меня спасла», — сказал он.hvylya.net