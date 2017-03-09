Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 22:48 – Врачи не смогли достать осколок с лица Юлии Толмачевой 
  • 11:52 – Відому волонтерку Юлію Толмачову поранено у зоні АТО 
  • 01:24 – На Житомирщині затримано озброєних «чорних» лісорубів 
  • 20:06 – У Житомирі в багатоповерхівці пролунав вибух 
  • 19:29 – У Слов’янську СБУ затримала інформаторку т.зв. «ДНР». Відео 

Врачи не смогли достать осколок с лица Юлии Толмачевой

Врачи не смогли достать осколок с лица Юлии ТолмачевойЗа сутки в больницу им. Мечникова в Днепре направили 5 раненых из зоны проведения антитеррористической операции.

Среди них трое военнослужащих и два волонтера. Все они получили минно-взрывные ранения в результате обстрела боевиками поселка Зайцево, передает телеканал 112 Украина.

По словам врачей, самое тяжелое ранения у 33-летнего бойца. Ему попали в ногу. Хирурги всю ночь его оперировали, чтобы восстановить кровообращение.

Волонтеры Юлия Толмачева и Сергей Адамяк получили ранения, когда возвращались из села Жованка, где раздавали помощь. Сергею уже прооперировали руку. Юлии — осколки попали в голову, один вытащили сегодня во время операции.

Как рассказал журналистам главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, осколок решили пока не извлекать. «Осколок не удалось извлечь. Он очень неудобно лежит под лицевым нервом. Нужно сохранить лицо. Пока решили осколок оставить», — отметил он.

По словам Адамяка, его от более серьезных ранений спасли бронежилет и каска. «Раздали помощь местным, поднимались. Слышу — треск. Я был в бронежилете и каске — она меня спасла», — сказал он.

hvylya.net
рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
переглядів: 93
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» О наступлении на Донбассе пока говорить нельзя - волонтер
» Муженко рассказал о седьмой волне мобилизации
» УДАРовцы Житомирщины поддерживают раненых солдат. Фото
» У Житомирі затримано водія який збив на пішоходному переході трьох людей
» Чтобы спасти после ДТП четырёхлетнюю девочку, её одновременно оперировали две бригады врачей.
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Голову ДФС взято під варту на 60 діб
Суд в Гаазі: Порошенко впевнений в отриманні «швидкого рішення» для забезпечення позову України
Година Землі 2017: допоможи природним паркам України!
Безвізовий режим важливий менш ніж для половини українців
Крушение MH17 на Донбассе: опубликованы координаты места пуска ракеты из "Бука"
Комітет Європарламенту затвердив безвіз для України
«Русские репортеры» предложили подросткам деньги за беспорядки в Стокгольме
В Гааге начались слушания по иску Украины к России из-за Донбасса и Крыма
У Росії на атомному реакторі сталася аварія
Трамп своими заявлениями снова повысил курс доллара
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В Китае построена крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G
В Україні з'явився унікальний центр для тренування пілотів ЗСУ
DARPA: «Мы на пороге слияния людей и машин»
25 РОКІВ ВІДДАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+