На Житомирщині ліси «оглядає» дрон

У Словечанському лісгоспі спостерігати за лісовими масивами тепер лісівникам допомагатиме ще й безпілотник. «Придбали його у минулому році, - каже директор підприємства Олександр Павлушенко, - і роботи йому вистачає. Саме з його поміччю виявлятимемо вогнища всихань та місця виникнення лісових пожеж.», повідомили zamkova.info в прес-службі Житомирського ОУЛМГ.
Нагадаємо, що кілька років тому, на спостережних вежах господарства встановили камери відеонагляду. Таким чином виявлення лісової пожежі можливе на ранній стадії, а дрон допоможе ще й точно визначити місце загоряння. Чим швидше пожежні бійці дістануться до пожежі – тим легші будуть її наслідки.
Непроста ситуація у лісгоспі і зі всиханням хвойних насаджень. Щороку збільшується і площа, і кількість осередків уражених хворобою сосняків. Тож і тут лісівники користуватимуться можливостями безпілотника.
Додамо, що безпілотний літальний апарат – українського виробництва. Ціна його – 30 тисяч гривень. Освоїли нову для лісівників техніку спеціалісти лісгоспу теж без проблем.
Колеги із сусідніх господарств уже оцінили новинку і деякі також планують взяти «на озброєння» таку техніку.
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