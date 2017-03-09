На Житомирщині стартувала масштабна інформаційна кампанія про небезпечні симптоми під час вагітності

ЮНІСЕФ разом із партнерами розпочалинаціональну кампанію про небезпечні симптоми під час вагітності з фокусом на Житомирщині.
9 березня 2017 р – Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом ізЦентром Громадського здоров’я МОЗ України таза підтримки Швейцарської Конфедерації розпочали всеукраїнську інформаційну кампанію з фокусом на Житомирській області, щоб підвищити обізнаність жінок та їхніх близьких про небезпечні симптоми під час вагітностіта спонукати вагітних вчасно звертатися до лікаря.
Для Житомирської області, як і для всієї України, це питання є дуже актуальним. Статистика засвідчує, що рівень знань про те, у яких саме випадках вагітна повинна обов’язково звернутися до лікаря, є дуже низьким. Так, згідно з дослідженням ЮНІСЕФ лише 23% жінок і чоловіків знають хоча б про три небезпечні симптоми під час вагітності, а про всі шість пам’ятають тільки 12% респондентів. В той же час,менше половини (45%) жінок звертаються до жіночої консультації до 11 тижня вагітності, і лише третина жінок відвідує курси вагітних.Необізнаність у такому важливому питанні призводить до незворотних наслідків.
На жаль, Україна продовжує лідирувати за показниками материнської смертності серед інших країн Європи. Заданими міжнародного оцінювання, у 2015 році в Україні було 120 випадків материнської смертності, в той час як у сусідній Польщі – 12, Румунії – 56, а у Німеччині – 42 .
Неонатальна смертність також залишається значно вищою, ніж у країнах Європейського Союзу. У 2015 році в Україні було 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, в той час як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а у Німеччині - 1449 випадків . Проте, в Україні показник неонатальної смертності поступово знижується з кожним роком, і у 2015 становив 5.5 на 1000 живонароджень, проти 5.7 у 2014 .
Генеральний директор Центру Громадського Здоров’я МОЗ України,професор Наталія Нізовазазначила: «Здоровий перебіг вагітності напряму залежить від культури здорового способу життя матері не лише під час вагітності, але і задовго до цього. Має значення наскільки здоровою росла людина, наскільки часто вона хворіла, а також які екстрагенітальні захворювання вона мала до моменту планування вагітності. Україні варто переймати досвід країн Європи, в яких успішно працюють програми преконцептуальної профілактики та підготовки до вагітності. Вони передбачають звернення до лікаря ще на стадії планування вагітності – за кілька місяців, а то і років. Низькі показники ускладнень вагітності у західних країнах підтверджують ефективність цих програм».
ДжованнаБарберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні додала:“Важливо, щоб вагітні та їхні близькі знали про небезпечні ознаки та своєчасно зверталися по медичну допомогу. Наша освітня кампанія присвячена підвищенню обізнаності про небезпечні симптоми під час вагітності в Україні та включає в себе інформування жінок та їхніх партнерів у лікарнях та жіночих консультаціях, звернення уваги кожного українця в Україні на цю проблему через зовнішню рекламу та веб-сторінку. Також протягом останніх років ми проводимо освітні семінари та тренінги для лікарів, де вони навчаються ефективному консультуванню вагітних та батьків. Ми дуже хочемо, щоб кожна жінка та її близькі запам’ятали про небезпечні симптоми, що можуть виникнути під час вагітності, і знали, як правильно на них реагувати, щоб зменшити ризики для себе і дитини”.
Лікар-гінеколог, експерт ЮНІСЕФ Андрій Загребельний: ”Протягом мого 18-річного досвіду роботи акушером-гінекологом я не один раз переконувався в тому, наскільки більшість жінок відповідально ставиться до своїх родинних та професійних обов'язків, дбаючи про здоров'я та добробут своїх близьких. І водночас я пересвідчився, що часто жінки недостатньо звертають увагу на власний стан здоров'я, що вкрай необхідно, тим більше під час вагітності. Сьогодні хочу ще раз нагадати про шість основних симптомів, які не можна ігнорувати, і при виникненні яких потрібно одразу звертатися до лікаря: це вагінальна кровотеча, підвищення температури тіла до 38 градусів і вище, ранній токсикоз, раптова набряклість кінцівок, живота чи обличчя, сильний біль у животі та підвищений тиск”.
«Здоровий початок життя дитини визначає здоров’я людини в подальшому. Ускладнення та ризики під час вагітності можуть зумовлювати передчасні пологи, народження дитини з певними захворюваннями та вродженими вадами розвитку. Цього не можна допустити, тому потрібно відповідально ставитися до свого здоров’я до та під час вагітності», – прокоментувала професор Єлизавета Шунько, завідувач кафедри неонатології НМАПО імені П.П.Шупика.
Відома мама,акторка студії«Квартал 95»Олена Кравецьподілилася своїм досвідом щасливої вагітності, особливостями способу життята догляду за своїм здоров’ям під час цього надзвичайного етапу в житті кожної жінки: «Моя ситуація вимагала підвищеної уваги.
Окрім усього іншого, у нас двійнята, а цеподвійненавантаження! Не зважаючи на те, що я продовжувалажити за активнимробочимграфіком (гастролі, репетиції), я слідкувала за своїмфізичним та емоційним станом, прислухалася до свогоорганізму, вчаснореагуючи на медичніпоказники. Я хочу сказати, щонавіть коли типочуваєшся добре, дужеважливими є постійніувага і догляд в цейперіод, щобпопередитинебажанісимптоми і їхнійрозвиток. Завдячуючипідтримцічоловіка, пильному та відповідальномуставленню до здоров’я під час вагітності, сьогодні в нас є Катя і Ваня. Закликаю усіхвагітнихжінок провести цейперіод легко, відповідально і щасливо!» Більше інформації про небезпечні симптоми під час вагітності ви можете дізнатися на веб-сайті www.safepregnancy.com.uaПро ЮНІСЕФ
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